Es wird eifrig eingeseift, geschrubbt, abgespült und desinfiziert. Gründliche Reinigung zum Schutz vor Corona, Grippeviren und Co. – am häufigen Händewaschen kommen wir momentan nicht vorbei. Sowohl die WHO (Weltgesundheitsorganisation) als auch das RKI (Robert Koch Institut) raten zu dieser Hygienemaßnahme. Und wenn gerade kein Waschbecken und keine Seife zur Verfügung stehen, wird desinfiziert. Das sieht man unseren Händen an: die häufige Anwendung von Seifen, Syndets (künstlich hergestelltes Waschmittel) und Desinfektionsmitteln entfetten die Haut – sie wird trocken und rissig. Deshalb ist es nach der Reinigung wichtig, die Haut mit Pflege zu versorgen und vor Austrocknung zu schützen.

Händewaschen – aber richtig

Beim Händewaschen kommen einige Partien oft zu kurz: Handrücken, Daumen und Fingerspitzen werden häufig weniger eingeseift als die Handinnenflächen. Damit die komplette Hand gleichmäßig sauber wird, hilft ein kleines Handwaschritual: Erst einmal eine ausreichende Menge Seife oder Syndet von der Handinnenfläche zu den Fingerspitzen und von den Fingerzwischenräumen bis zum Handrücken verteilen. Auch Daumen und Fingernägel dürfen nicht vergessen werden. Damit der Säureschutzmantel der Haut nicht angegriffen wird, empfiehlt sich eine pH-neutrale Seife. Denn: Ein intakter Schutzmantel wehrt Krankheitserreger ab. Der Seifenschaum sollte dann 20 bis 30 Sekunden lang überall sanft einmassiert werden. Seifen mit antibakteriellen Zusätzen oder anschließende Desinfektionsmittel sind in der Regel nicht nötig. Nach dem Abspülen wird ausgiebig getrocknet – auch in den Fingerzwischenräumen – am besten jeder mit seinem persönlichen Handtuch, das regelmäßig bei 60 Grad gewaschen werden kann.

Handcreme gegen Entfettung der Haut

Die Hände sind durch häufige Reinigung und anfällig für Entfettung und Feuchtigkeitsverlust. Hier helfen rückfettenden und feuchtigkeitsspendende Cremes oder Emulsionen. Das Eincremen nach jedem Waschen schützt vor Trockenheit und rissigen Stellen. Für die Extraportion Pflege bei besonders trockenen Händen empfehlen sich spezielle Handmasken. Oder aber man verwöhnt die Hände mit einer Intensivkur: Hierfür wird die Handcreme dick aufgetragen und einen dünnen Baumwollhandschuh drüberziehen. Anschließend mindestens 30 Minuten oder am besten über Nacht einwirken lassen.