Nur knapp viereinhalb Stunden Flug – und Sie sind raus aus dem Alltag. Und tauschen das triste, kalte Wetter in Deutschland gegen Wärme, Sonne, Meer und blauen Himmel auf der kanarischen Insel Teneriffa. Was für eine Wohltat. Dort, im Nordosten, erwartet Sie das Océano Hotel Health Spa, inmitten einer Umgebung, die gemacht ist für Entschleunigung. Bereits seit 1965 gibt es das familiengeführte Hotel in der Bucht von Hidalgo, direkt am Atlantik. Sehr beliebt bei Gästen aus Deutschland, der Schweiz und England, die nicht nur das Wetter tauschen wollen, sondern in gewisser Weise auch sich selbst. Viele kommen mit dem Vorsatz, Körper und Geist wieder in Schwung zu bringen, und schätzen die Möglichkeiten, die das Océano dafür bietet.

Das Hotel hat sich einem Medizin- und Spa-Konzept verschrieben, das bereits seit 2001 die F.X.Mayr-Kur und seit 2007 die Thalassotherapie in den Fokus rückt. Was unter der ärztlichen Leitung von Dr. K. Matthias Rolle begann, Besitzer, Gastgeber und Gestalter des Hauses in dritter Generation, wird heute von Dr. Georg Kettenhuber fortgesetzt. Auch er tauschte im übrigen: die Berge und den Lanserhof in Tirol gegen das Mayr-Center im Océano auf Teneriffa. Komplettiert wird das ganzheitliche Gesundheitsangebot mit wohltuenden Spa- und Beauty-Behandlungen, Massagen, Ayurveda-Treatments sowie Yoga- (auch Retreats) und Fitnessprogrammen, auf Wunsch auch ganz individuell gecoacht. Im nagelneuen „Center of Healthy Motion“ direkt hinter dem Hotelgebäude wird im lichtdurchfluteten Studio auf modernsten TechnoGym-Geräten trainiert – mit Blick auf den Atlantik. Auch der großzügige Yogaraum befindet sich dort und bald auch eine Kletterwand, wie Hoteldirektor Michael Rohr verrät.

Im Pool schwimmt man dem Meer entgegen

Ja,es hat sich ganz schön viel getan im Océano. Das Haus hat quasi eine Frischzellenkur plus Facelift erhalten, wurde innen wie außen verschönert. Seit Oktober vergangenen Jahres, nach einem aufwändigen fast fünfmonatigen Komplettumbau, überrascht das Refugium für Gesundheit, Wellness und Genuss mit einem gänzlich neuen Auftritt. Ganz schick mit blendend weißer Fassade sticht es aus der Landschaft heraus. Behutsam, mit Geschmack und „con pasión“, also mit Leidenschaft, wurde die Transformation vollzogen. Modernes Design und bequemes Mobiliar in hellen Tönen, Variationen in Blau und den Farben der Insel sowie warmes Holz strahlen Leichtigkeit und eine lässige Eleganz aus – vom Empfang, über die Lobby bis hin zu den Zimmern, alle mit Balkon und Meerblick, und Restaurants. Eine Mammut-Aufgabe war auch die Neuausrichtung des beheizten Outdoorpools im Palmen bestandenen Garten. Ein Aufwand, der sich gelohnt hat: Jetzt schwimmen die Gäste dem Meer und dem Horizont entgegen.

Auch die beiden Restaurants, das La Marea und das separate F.X.-Mayr-Restaurant glänzen im neuen Style und bieten gesunden Genuss, mit frisch und kreativ zubereiteten Produkten aus meist regionaler Herkunft. Der Sonntagsbrunch auf der Gartenterrasse ist eines der Lieblingsrituale der Gäste, wie auch die Lektüre dort. Wem der Lesestoff ausgegangen ist, der wird in der gut bestückten Bibliothek fündig.

OCÉANO HOTEL HEALTH SPA TENERIFFA

Das Resort liegt im grünen Norden der kanarischen Insel Teneriffa. Von mehreren deutschen Flughäfen gibt es Direktflüge zum Flughafen Teneriffa-Süd. Dort nimmt man sich einen Leihwagen, wird aber gerne auch vom Hotel abgeholt, und fährt dann gute 1,5 Stunden nach Punta del Hidalgo. www.oceano.de