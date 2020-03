Daheim ohne viel Bewegung im Freien – für viele Menschen ist es eine Tortur, für die körperliche Fitness ist das ständige Herumsitzen Gift. Das Orthopädische Universitätsklinikum Asklepios in Bad Abbach hat deshalb ein kostenloses Trainingsprogramm entwickelt, das auch in der Wohnung in nur 15 Minuten den Kreislauf in Schwung bringt, die Lungen belüftet und das Immunsystem stimuliert.



Die Webadresse zum Programm:

https://de-de.facebook.com/asklepios.badabbach/