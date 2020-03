Die Fragrance Foundation verschiebt Faszination Parfum auf der Kö und die Duftstars-Gala in den November 2020 Der Vorstand der Fragrance Foundation hat beschlossen, die ursprünglich für den 14. Mai in Düsseldorf geplante Duftstars-Gala und das für den Zeitraum vom 14. bis 16.Mai vorgesehene End-verbraucher-Event „Faszination Parfum“ auf der Königsallee in den November 2020, konkret auf den 10.11. bzw. die Tage 10. bis 14.11. zu verschieben. Thomas Rieder, Präsident der Fragrance Foundation Deutschland sagt dazu: „Wir haben eine Fülle von Argumenten und Optionen bewertet und dann eine gemeinsam getragene Entscheidung getroffen. Ganz besonders wichtig war uns dabei, ein klares Zeichen zu setzen für die Bedeutung des langjährig etablierten Deutschen Parfumpreis Duftstars und des neuen Event-Konzeptes Faszination Parfum auf der Königsallee. Mit dem neuen Termin, der hoffentlich weit nach den Corona-Zeiten liegt, können wir dem dann anlaufenden Weihnachtsgeschäft einen starken Kick geben und die Bedeutung von Parfum als positives Element im täglichen Leben der Menschen entsprechend darstellen.“