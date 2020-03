Majestätische Berggorillas in ihrer natürlichen Umgebung erleben, das können Urlauber in Ruanda. Im Nordwesten hat im vergangenen Herbst das One&Only Gorilla’s Nest eröffnet. Das Resort liegt nahe am Eingang zum Nationalpark. Auf Luxus brauchen Gäste nicht zu verzichten: Es gibt großzügige Lodges, feine Küche und Wellness inspiriert von der Natur mit Produkten von Terres d’Afrique.

www.oneandonlyresorts.com