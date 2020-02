Ab sofort arbeitet das Hamburger Naturkosmetik-Label Stop the water while using me! mit Beiersdorf zusammen und zählt künftig als unabhängiges Unternehmen zum Markenkosmos des Hautpflegeunternehmens.



„Wir sind überzeugt, dass jeder noch so kleine Impuls etwas Großes bewirken kann“, erklärt Stop the water while using me! Geschäftsführerin Nina Witt. „Das erklärte Ziel unserer neuen Partnerschaft ist es, unsere Impulse noch schneller und mit vereinten Kräften umzusetzen und so unseren Impact maximal zu erhöhen. Grundlage unserer Zusammenarbeit ist es, eine Win-win-win-Lösung für alle Seiten zu schaffen. Also eine, von der neben beiden Partnern auch die Gesellschaft bzw. die Umwelt profitiert.“ Um diesem Anspruch gerecht zu werden, planen wir zukünftig – im Rahmen regelmäßiger Think Tanks – gemeinschaftliche Nachhaltigkeitsinitiativen und Lösungen für nachhaltigen Konsum zu erarbeiten.



„Wir werden selbstverständlich weiter komplett unabhängig unsere Message für Ressourcenschutz und nachhaltigen Konsum verbreiten und reine Naturkosmetik produzieren, unsere maximal nachhaltige wasserlose Stückprodukt-Linie ausbauen, laut und bold unsere Message verbreiten und 1 % unserer Erlöse an Wasserschutzprojekte spenden. Wir werden lediglich die Chance haben, das alles auf einem noch höheren Level zu machen“, so Nina Witt.