Luxus und koloniale Tradition vereint das Royal Livingstone Hotel an Botswanas Grenze. Es liegt in Sambia – und es kann keine bessere Adresse geben, um die riesigen Victoria Fälle zu bestaunen. Denn Urlauber sehen nicht nur vom Hotel aus die dampfenden Wassermassen aufsteigen. Sie können das Auge der Fälle auch in fünf Minuten Fußmarsch erreichen. Perfekt also, um früh morgens oder abends den Besuchermassen zu entgehen. Zusätzlich haben Gäste des Hotels während der Öffnungszeiten uneingeschränkten Zutritt auf das Wasserfallgelände. Als wären die Wasserfälle nicht genug, gibt es im Royal Livingstone noch eine weitere Besonderheit: Auf dem Gelände leben zahlreiche Zebras und Giraffen. Ein Schauspiel, wenn beim Relaxen am Pool die Riesen ganz in der Nähe bestaunt werden können oder wenn das typisch afrikanische Abendmahl unter einem Affenbrotbaum quasi gemeinsam mit den Vierbeinern eingenommen wird.

Die Zimmer des Royal Livingstone sind wie das gesamte Hotel im britischen Stil eingerichtet. Mit King-Size-Bett, großem Bad mit Dusche und Wanne sowie Ankleide und Butlerservice, bieten sie allen Komfort, den Erholungssuchende sich wünschen. Gespeist wird morgens am Buffet und abends à la Carte. Die Besonderheit: Viele der Zutaten für die Speisen kommen direkt aus einem sozialen Projekt, einer Zusammenarbeit des Hotels mit den Dorfbewohnerinnen. Diese lernen in einem speziellen Programm, wie Gemüse kultiviert wird, um sich durch den Verkauf ein Einkommen zu schaffen. Vor allem die Frauen der Umgebung profitieren sehr davon. Und natürlich auch die Gäste: Denn frischer und weniger gespritzt kann Gemüse kaum sein.

URLAUB UND HELFEN

Mit wenig Aufwand Gutes tun: Das können Gäste des Royal Livingstone schon bei der Anreise. Das Hotel unterstützt die Aktion „Pack for a Purpose“ (www.packforapurpose.org), was übersetzt so viel heißt wie (Koffer-)Packen für einen guten Zweck. Wer nur etwas Platz im Gepäck hat, kann Stifte, Papier, Spielzeug mitbringen – die wiederum Kindern aus schwierigen Verhältnissen in der nahen Linda Community School gegeben werden. Auch mit älteren Bewohnern aus der Umgebung arbeitet das Hotel zusammen und vermittelt etwa Wissen darüber, wie Gemüse angebaut wird. Von dessen Verkauf wiederum profitieren die Frauen und können so ihre Familien unterstützen.

ROYAL LIVINGSTONE HOTEL

Das Hotel gehört zur Anantara-Kette und liegt unmittelbar an der Grenze von Sambia und Botswana. Der Flughafen in Livingstone wird auch international angeflogen und ist etwa 15 Minuten Autofahrt entfernt. www.anantara.com

Anna Bader