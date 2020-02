FRAGE Meine Mitarbeiterin hat einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Wie bringe ich ihr schonend bei, dass das so nicht geht? Ich will sie nicht vergraulen.

ANTWORT Warum schonend? Kritisches Feedback sollten Sie klar äußern, damit es auch wirklich ankommt. Formulieren wir es zu vorsichtig, sieht der andere oft gar keine Notwendigkeit, etwas zu ändern oder er erkennt die Tragweite des Fehlers nicht. Wir reden bei kritischem Feedback oft zu lange um den heißen Brei. Trennen Sie unbedingt die Person vom Verhalten und stellen Sie klar, dass Fehler menschlich sind. Lassen Sie dann Ihr Gegenüber eine Lösung finden. Sie könnten beispielsweise sagen: „Du bist normalerweise eine sehr gewissenhafte Person, was ich sehr schätze (etwas Positives zur Person). In diesem Fall hast du einen Termin verstreichen lassen, wodurch wir den Kunden leider verloren haben (das Fehlverhalten klar und knapp mit seinen Konsequenzen benennen). Jetzt ist der Fehler passiert (Entdramatisieren von Fehlern). Was kannst du tun, um den Kunden für uns zu retten? Und wie stellst du in Zukunft sicher, dass dir solche wichtigen Termine nicht mehr „durch die Lappen gehen“? (den anderen eine Lösung finden lassen). So versteht Ihre Mitarbeiterin ihren Fehler und übernimmt gleichzeitig – durch das Finden der Lösung – die Verantwortung dafür.

Mit ihrer langjährigen Managementerfahrung im globalen Konzern sowie über 15 Jahren Coachingerfahrung weiß Katrin Seifarth, wovon sie spricht. Wer übrigens wissen will, wie man mit schwierigen Vorgesetzten besser umgehen kann, sollte ihr Buch „Spaßbremse Chef“ lesen, ISBN 978-3406727160. www.train-effect.de