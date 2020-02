Parfümerien, die Plattformen wie Instagram und Facebook für sich entdeckt haben, sind begeistert von den Möglichkeiten und dem Feedback. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Video, der Nummer 1 der sozialen Plattformen! Und wir duzen Sie. Wenn es um Social Media geht, ist das üblich.

Wir empfehlen dir in 2020, dich mit dem Video vertraut zu machen. Das bewegte Bild ist so beliebt, dass man es in allen größeren Netzwerken verwenden kann. Die weltweit beliebteste Social Media Plattform macht sogar nichts anderes – YouTube.

Je nach Plattform haben die User unterschiedliche Erwartungen an ein Video – auf Facebook soll es kurzweilig und unterhaltsam sein, auf Instagram visuell beeindruckend, auf YouTube darf es gern mehr ins Detail gehen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Inhalt, sondern vor allem auf die Länge deiner Videos.

Unabhängig von der Länge deines Videos sind die ersten Sekunden immer entscheidend, um Zuschauer neugierig zu machen und ihre Aufmerksamkeit zu fesseln. Dabei hilft Storytelling, also eine Geschichte mit Anfang, Mittelteil und Ende, die den Zuschauer emotional berührt. Natürlich sollte die Story immer zu dir, deinem Unternehmen oder deinen Angeboten passen. Wichtig ist immer der Mehrwert für den User. Das erreichst du immer dann, wenn du dringliche Fragen deiner Zielgruppe beantwortest, wie z. B. mit Anleitungen/Tutorials, Experteninterviews oder Eindrücken „hinter den Kulissen“ deines Geschäfts.

Um gute Videos zu erstellen reicht ein modernes Smartphone in der Regel aus. Achte auf gute Beleuchtung (am einfachsten ist Tageslicht) und guten Ton. Ein Ansteck- oder Richtmikrofon lässt sich mit der Kopfhörerbuchse des Handys verbinden. Vermeide unscharfe oder stark verwackelte Aufnahmen. Nimm dir eventuell einen Selfie-Stick oder ein Stativ zu Hilfe. Für Live-Videos eignen sich Frage-Antwort-Formate, Experteninterviews, Events oder Einblicke hinter die Kulissen hervorragend.

Das Besondere – deine Fans und Follower bekommen eine Nachricht auf ihr Handy, wenn du ein Live-Video ankündigst oder startest! Damit bekommt dein Video automatisch einen exklusiven Event-Charakter. Gestalte diese Videos ganz bewusst interaktiv und stelle deinen Zuschauern gern Fragen, die live von dir beantwortet werden. Spontaneität und eine gewisse Unperfektheit sind bei diesem Format durchaus gewollt. Sie erhöhen die Authentizität und den Vertrauensfaktor.

Für Fortgeschrittene: Live-Videos von Facebook kannst du später auch runterladen und auf anderen Plattformen, wie YouTube verfügbar machen.

Wie für alle anderen Beiträge gilt auch hier: Mit deinem Video sollte immer ein Call-to-Action verbunden sein, also eine Handlungsaufforderung für deine Zuschauer.

Du möchtest Feedback zu deinen Videos? Verlinke @setupcoach in deinem Beitrag und wir geben dir gern Tipps!



DIE RICHTIGE LÄNGE

Facebook: Kurze, unterhaltsame Videos sowie Live-Videos (Top: 30-120 Sekunden) Instagram: Kurze, beeindruckende Videos, Testimonials, Stories (Top: 15-60 Sekunden)

YouTube: Am besten laufen hier Tutorials und Videoserien (Top: 3 bis 5 Minuten)



DAS RICHTIGE FORMAT

Facebook & Instagram: 16:9, 1:1, 4:5

Für Stories & Live Videos: Handy Hochkant-Format YouTube: 16:9