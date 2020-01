Wurde Ihnen oder Ihrer Haut während einer Behandlung schon mal so richtig heiß und kalt? Ich hatte dieses Vergnügen. Und das meine ich wortwörtlich. Im Spa des Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar auf Mallorca wird seit Kurzem ein außergewöhnliches Treatment angeboten, das die eigenen Regenerierungsmechanismen ankurbelt. Dadurch sieht die Haut bereits nach einer Anwendung glatter, ebenmäßiger und jünger aus. Und bei diesem natürlichen Facelift wird eben unter anderem mit Wärme und Kälte gearbeitet.

„Bei dieser Behandlung passiert selbstverständlich noch viel mehr“, verrät mir Spa-Direktorin Annika Stoll. Die sympathische Deutsche hat gemeinsam mit ihrem Team das Konzept ausgetüffelt. Sie wollten einerseits innovative Gerätetechnologie einsetzen, etwa die Radiofrequenz, bei der in der Haut intensiv Wärme erzeugt wird – bis zu 41 Grad Celsius. Auch die Kryotherapie, bei der die Durchblutung durch Kälte gesteigert und die Haut mit mehr Sauerstoff versorgt wird, sollte dabei sein. „Trotzdem wollten wir auf keinen Fall auf Massagen verzichten, die mit den Händen ausgeführt werden.“ Denn die Berührung sei ein essenzieller Teil jeder kosmetischen Behandlung, ist die agile Spa-Direktorin überzeugt. Und auch die Wahl der Pflegeprodukte sorge für das richtige Ergebnis. Sie setzt auf die Hyaluron-Naturkosmetik-Linie Hyapur aus Berlin, die französische Meereskosmetik Thalgo und die Spa- Marke Ligne St Barth mit ihrem unverwechselbaren Karibikfeelig.

Einen Tag Verwöhnen bitte

Das neue Konzept im Spa begeistert nicht nur die Hotelgäste. „Wir haben viele Fans auch von außerhalb, die nach der Behandlung unser Day-Spa-Angebot nutzen und den ganzen Tag bei uns bleiben“, weiß Annika Stoll. Sie relaxen dann im Innenschwimmbad oder am riesigen Outdoor-Pool, entspannen im super gepflegten Garten unter Olivenbäumen und probieren die mallorquinischen und spanischen Leckereien im Poolrestaurant.

Übrigens: Kaum merklich zu spüren sind weder die intensive Wärme noch die bis zu minus vier Grad Celsius auf der Haut während der Behandlung. Aber zu sehen! Sicht- und fühlbar erfrischt kann ich dem Motto des Spas „Feel and see the difference“ voll und ganz zustimmen.

STEIGENBERGER HOTEL & RESORT CAMP DE MAR

Das weitläufige Hotel befindet sich in Camp de Mar westlich der Hauptstadt Palma de Mallorca. Vom dortigen Flughafen sind es zirka 45 Minuten mit dem Auto. www.hotel-campdemar.com

Franka Hänig war Ende Oktober auf der Balearen- Insel und von dem herrlichen Spätsommerwetter sehr begeistert.

Welche kosmetischen Behandlungen können im Spa gebucht werden? Ein Highlight und auf Mallorca einzigartig ist das Medical-Beauty-Konzept. Es wurde speziell für das Spa konzipiert. Das Herzstück ist die Facelift-Anwendung, eine wirkungsintensive Kombination aus apparativer Kosmetik und gezielten Handgriffen der Kosmetikerin. Dabei werden Radiofrequenz (Erwärmung des Gewebes), Microdermabrasion (sanftes Abtragen der Oberhaut), radiale Endodermo-Therapie (eine Vakuum-Masssage) und Kryotherapie (Behandlung mit Kälte) geschickt miteinander verknüpft. Für den Körper gibt es ähnliche Behandlungen, wobei vor allem das Contouring, also die Rückbildung von Cellulite, Straffung der Figur und die Verringerung von Dehnungssstreifen im Mittelpunkt stehen.

Was bietet das Spa seinen Gästen noch? Das 1400 Quadratmeter große Spa hat auch klassische Entspannungsbehandlungen im Programm, Sauna, Dampfbad und ein super ausgestattetes Fitnesscenter.

Gibt es etwas zu bemängeln? Ich war überrascht, dass der Außenpool nicht beheizt wurde (Ende Oktober). „Wir möchten der Umwelt zuliebe keine Energie dafür einsetzen. Der Außenpool ist nicht abgedeckt und diese Größe zu beheizen, das wäre unverantwortlich. Zudem haben wir ja einen tollen Indoorpool“, erklärt Spa-Direktorin Annika Stoll.