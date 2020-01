Welche Düfte prägen die Duftkultur 2020? Diese Frage wird am 14. Mai in Düsseldorf beantwortet, wenn in der Rheinterrasse der Deutsche Parfumpreis Duftstars verliehen wird. Die Anwärter auf den renommierten Duftpreis wurden bereits jetzt gekürt: Zu Gast bei KPM – der Königlichen Porzellan-Manufaktur – in Berlin, prüften die Fachjuroren und -jurorinnen 111 Einreichungen und wählten schlussendlich 41 Duftkreationen aus. 12 Parfums (in den Kategorien Prestige und Klassiker, jeweils Damen/Herren) wurden aufgrund der gewichteten Abverkäufe 2019 direkt nominiert. (Datenquelle: NPD Group)

Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft für das Kulturgut Parfum waren in der Fachjury durchweg vertreten: Hochkarätige Vertreter von Riech- und Duftstoffherstellern, von Handel und Medien vergaben ihre Stimmen. Als prominente Jurorin wählte auch TV-Moderatorin Marlene Lufen ihre Favoriten in Berlin aus, genau wie KPM-Inhaber und Duftliebhaber Jörg Woltmann. „Im Rahmen des Deutschen Parfumpreis Duftstars 2020 prämieren sowohl fachkundige Jurys als auch Endkonsumenten die herausragendsten Düfte des Jahres.“, so Martin Ruppmann, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland. Die endgültige Wahl der Parfums des Jahres erfolgt im Vorfeld der Verleihung, die zum zweiten Mal im Rahmen des Düsseldorfer Events „Faszination Parfum“ (14. bis 16. Mai) stattfindet.

Beim den Duftstars gibt es sieben Standardkategorien. Abgesehen vom Bereich Klassiker stehen dabei die Duftneulancierungen des Jahres zur Wahl. Dabei werden die Briefwahlstimmen einer knapp 250-köpfigen Branchenjury unter notarieller Aufsicht ausgewertet. Darüber hinaus werden Auszeichnungen in den Sonderrubriken Personality, Bestes Flakondesign, Beste Printkampagne, Bester TV-Spot, Beste 360° Markenaktivierung, Artistic Independent Perfume und Home Fragrance verliehen. Auch das Publikum darf entscheiden und wählt für den beliebten Publikumspreis ebenfalls in unterschiedlichen Kategorien die bedeutendsten Düfte des Jahres.

Die Nominierten 2020

Kategorie Lifestyle

DAMEN

4711 – Floral Collection Rose

Ariana Grande – Thank You Next

Christina Aguilera – Xperience

Fiat 500 – For Her

Shirin David – Created by Shirin

Tom Tailor – For Her

HERREN

Bruno Banani – Loyal Man

Emanuel Ungaro – For Him

Rammstein – Kokain

Tabac Original – Craftsman

Tom Tailor – For Him

Kategorie Prestige



DAMEN

Bottega Veneta – Illusione For Her

Tom Ford – Métallique

Guerlain – Aqua Allegoria Ginger Piccante

YSL – Libre

Lancôme – Idôle

Chanel – Gabrielle

HERREN

Bottega Veneta – Illusione For Him

Bulgari – Man Wood Neroli

All Saints – Metal Wave

Dior – Sauvage

Dolce & Gabbana – K by Dolce & Gabbana

Montblanc – Explorer

Kategorie Exklusiv

Armani / Privé – Orangerie Venise

Chanel – 1957

Juliette has a Gun – Vanilla Vibes

Maison Francis Kurkdjian – Gentle Fluidity Silver

Memo – Winter Palace

Maison Margiela – Replica – Under the Lemon Trees

Kategorie Klassiker

DAMEN

Chanel – Chance Eau Fraîche

Issey Miyake – L’Eau d’Issey

Serge Lutens – Fleurs d’Oranfer

Chloé – Signature

Lancôme – Trésor

Dolce & Gabbana – Light Blue

HERREN

Creed – Aventus

Guerlain – Habit Rouge

Hermès – Terre d’Hermès Pure Perfume

Hugo Boss – Boss Bottled

Paco Rabanne – One Million

Giorgio Armani – Acqua di Giò

Die Jury der Duftstars (c) Fragrance Foundation