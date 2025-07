Das Baden-Badener Fitness-Studio Lion Sports bietet in Zusammenarbeit mit dem Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar auf Mallorca erstmals einen Fitness-Trip an. Vom 12. bis 17. Oktober 2025 möchte Personal Trainer Philipp Zimmer den Teilnehmern beim Einstieg in ein gesünderes Leben helfen – ohne Radikaldiäten und übertriebene Workouts. Training ohne Leistungsdruck, aber abgestimmt auf die individuellen Ziele und das Fitness-Level der Teilnehmer, gemeinsame Aktivitäten sowie Talkrunden und Tipps zu gesunder Ernährung und nachhaltigem Training stehen im Mittelpunkt.

Das Programm beginnt bereits vier Wochen vor der Reise mit einem zweiwöchigen Ernährungsprotokoll, dem Ausfüllen eines Anamnesebogens sowie einer Körperimpedanzmessung. Im Anschluss an die Reise werden die Teilnehmer ein Jahr lang mittels App und Videocalls betreut, damit sie am Ball bleiben. Die Anmeldung ist bis 31. August 2025 möglich. www.philippzimmer.com