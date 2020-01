Wer den Himmel im Six Senses Uluwatu berühren möchte, muss erst einmal in einen der 25 Buggys steigen, die an der Lobby bereit stehen. Die kleinen wendigen Elektroautos bringen Gepäck und Gäste sicher den steilen Hang hinab, an den sich die Villen terrassenförmig schmiegen. Vor einem dieser Häuser hält der kleine Flitzer. Die den traditionellen balinesischen Holztüren nachempfunden Eingangsportale sind in kräftigen Tönen gestrichen und damit einer der wenigen Farbtupfer im Resort. Das Interieur ist ansonsten in sanftem Creme, mattem Türkis und dezenten Aquatönen gehalten. Bei den Materialien dominieren Holz und Leinen. Die Villen und Suiten mit freistehender Badewanne, Regendusche und kleinem Pool sind großzügig geplant. Auf dem urgemütlichen Tagesbett lässt es sich himmlisch schlafen. Aber den Himmel berühren? Dafür geht es noch ein paar Stufen tiefer.

Schäfchen brauchen Sie hier nicht

Wer das Elektroauto nicht kommen lassen möchte, schließlich ist das Six Senses Uluwatu ein Eco Resort, läuft einfach die Treppen Richtung Meer. Doch stop! Ein paar Schritte vor dem Restaurant Rocka mit seinem sagenhaften Frühstücksbuffet, wo es köstlichen Black Sticky Rice mit süßer Kokosmilch gibt und Smoothies aus Hibiskus, Drachenfrucht, Koriandersamen, Kurkuma, schwarzem Honig und schwarzem Pfeffer, sollten Sie links abbiegen. Statt Frühstück werden hier duftende Cremes und Öle serviert. Das Six Senses Spa bringt die Gäste zudem mit Aerial Yoga und seinen tiefenentspannenden Behandlungen dem Himmel schon ein großes Stück näher. Doch nicht nur das. Mit einem ausgeklügelten Konzept, dem „Six Senses Integrated Wellness“-Programm, können die Wellness-Experten die wesentlichen physiologischen Biomarker (messbare Parameter biologischer Prozesse) analysieren. Und so dem Gast seinen persönlichen Therapiefahrplan zusammenzustellen. Ein Schwerpunkt ist dabei das Schlafprogramm. Neben einer Naturmatratze, Biobettwäsche und einem Sleep-Bag mit schlaffördernden Utensilien gehört auch ein halbstündiges Schlaftraining zum Package „Sleep With Six Senses“. Die Wolkenschäfchen muss also niemand mehr zählen, um tief und fest schlummern zu können.

Und wie war das nun mit dem Himmel? Ach ja. Den berühren Sie am besten in der blauen Stunde, wenn sich der Horizont langsam violett färbt und genau die Farbe des Aperitifs namens „Purple Root Snow“ annimmt, der in der Cliff Bar hoch überm Meer gereicht wird. Dann fühlen Sie die herrliche Leichtigkeit eines rundum gelungenen Urlaubstages und sich wahrlich wie im siebten Himmel.

SIX SENSES ULUWATU

Das Resort befindet sich im Südwesten Balis etwa 45 Autominuten vom Ngurah Rai International Airport entfernt auf einer bewaldeten Klippe gelegen. www.sixsenses.com. Flüge bietet u. a. Thai Airways International ab Frankfurt oder München über Bangkok an. www.thaiairways.com