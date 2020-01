Georgien ist mehr als nur seine Hauptstadt Tiflis. Das Land an der Grenze von Europa und Asien lockt immer mehr Urlauber an. Zum Beispiel mit der Region Kachetien, die als Sonnenland gilt und mit mehr als 8000-jähriger Weinbaukultur punktet. Dort liegt das Lopota-Resort am Fuß des Großen Kaukasus. Knapp 200 Zimmer und Suiten liegen idyllisch rund um einen privaten See. Highlight im Wald: das Lopota Forest Spa, in dem das Thema Wein bei Massagen und Behandlungen umgesetzt wird.

www.lopotaresort.com