Ab Januar 2020 verstärkt Mattias Mußler die strategische Geschäftsführung der haircare.group und erweitert das operative Führungsteam der baslerbeauty. Mit dem Neuzugang soll die zielgerichtete Diversifizierungsstrategie mit den Schwerpunkten Internationalisierung sowie einer strategischen Neuausrichtung der Bereiche Produktion, Eigenmarken und Multi-Channel-Vertrieb umgesetzt und intensiviert werden. In den vergangenen Jahren hat die haircare.group durch Zukäufe und einem organischen Wachstum die strukturelle Basis für ihre Expansionsstrategie gelegt. Bis 2025 sollen ambitionierte Ziele bei der Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens erreicht werden. Für eine nachhaltige Umsetzung stellt der Hersteller sowie Groß- und Multichannel Händler von premium Kosmetikprodukten die Führungsebene neu auf und baut die Mitarbeiteranzahl weiter sukzessive aus. So gestaltet Mattias Mußler ab Januar 2020 diese Entwicklung als Teil des Führungsteams um Dr. Michael Allert, Timo Allert und Dennis Böhm aktiv mit und verantwortet die Maßnahmenumsetzung der Schwerpunkte rund um die Internationalisierung und strategische Ausrichtung der Gruppe in den Bereichen Produktion, Eigenmarken und Multi-Channel-Vertrieb.

Mit Mattias Mußler kommt ein Branchenkenner in die Unternehmensgruppe, der seine Expertise als Gesellschafter und Geschäftsführer der Mußler Beauty Gruppe mit ca. 100 Mitarbeitern in den letzten zwanzig Jahren unter Beweis gestellt hat. Neben dem eigenen Unternehmen war Mußler zudem über zwei Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung der Notino Deutschland & Österreich GmbH tätig, war Gründer und Mitgründer diverser Start-Ups im Beautysegment. Mit seinen Erfahrungen im Bereich Merger & Acquisitions rundet Mattias Mußler sein Profil ab. „Die Unternehmensgruppe bietet viele Möglichkeiten und Synergiepotentiale. Gemeinsam mit Familie Allert und dem motivierten Team freue ich mich die Entwicklung der haircare.group und baslerbeauty weiter voranzutreiben und die einzelnen Bereiche nachhaltig auszubauen.“, so Mattias Mußler