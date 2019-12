Im Südtiroler Schneeparadies Dolomiti Superski eröffnet im Dezember 2019 eine neue Vier-Sterne-Designherberge. Das Bonfanti Design Hotel in Kiens im Pustertal empfängt in unmittelbarer Nähe der Pisten des Kronplatz seine Gäste. Sportler, Skifahrer, Langläufer und Familien mit größeren Kindern – sie alle sind willkommen. Innenarchitektin Francesca Dalla Vecchia legte großen Wert auf ein sogenanntes „Soft-Design“. Will heißen, neben modernem Komfort und trendigem Lifestyle holte sie die unverwechselbare Südtiroler Behaglichkeit ins Haus.

www.bonfanti-hotel.com