Der Tee dampft in der Tasse, im Kamin ist das Knistern vom verbrennenden Holz zu hören … sonst nichts. Noch schnell den Sessel vor den bodentiefen Panoramafenstern zurecht gerückt und schon startet das Naturschauspiel: Die Sonne geht langsam hinter den sanften Hügeln der Weinberge unter und taucht alles in ein magisches orange-rotes Licht.

Einfach da sitzen und solch einen stillen Moment tief in sich aufnehmen – wann haben Sie so etwas das letzte Mal erlebt? In unserer hektischen Zeit sind solche Erlebnisse rar gesät. Und doch, wenn wir sie erleben, merken wir, wie gut sie uns tun. Abschalten vom Alltag, von der Hektik und dem Lärm der heutigen Welt. Und wieder das pure Leben spüren.

Genau das war die Idee von Dietmar Silly. Der ehemalige Kellermeister fing an, Häuser zum Erholen, Genießen und Wohlfühlen zu bauen – um sich dort zu zweit oder mit der Familie zu erholen.

Neues Lebensgefühl

Inzwischen betreut Dietmar Silly elf Ferienhäuser. Sie befinden sich rund 30 Minuten südlich von Graz in Tunauberg, Sausal und Altenbach und bieten Platz für bis zu vier Personen. Eingebettet in den Naturpark Südsteirisches Weinland ist jedes Haus von einem Weinberg oder einem Obsthain umgeben und besticht durch Panoramablicke nach allen Seiten sowie absolute Privatsphäre.

„PuresLeben ist mehr als nur Urlaub auf Zeit im einzigartigen Ferienhaus. Die Häuser sind der Rahmen für einen unvergesslichen Aufenthalt und wecken ein neues Lebensgefühl, das die Gäste anschließend mit nach Hause tragen“, formuliert Silly sein Ferienhauskonzept. So erleben Gäste eine Auszeit vom Alltäglichen in unaufdringlichem Luxus eines urigen Ferienhauses und umgeben von unberührter Natur.

Panorama auch von der Sauna

Neun der Häuser von PuresLeben verfügen über einen eigenen Spa-Bereich mit Außensauna und Außenpool sowie ein Entspannungsareal im Inneren – so wie das gerade fertig gewordene Stadl Wuggitz. Der 200 Jahre alte Heustadl wurde abgebaut, ausgebessert und ganz originalgetreu wieder aufgebaut. Die 80 Quadratmeter bieten Platz für zwei Gäste. Herrlich sind die großen Glasfronten, die den Blick auf die weite Hügellandschaft der Südsteiermark freigeben. Es gibt einen offenen Kamin, eine voll ausgestattete Küche, einen großzügigen Ess- und Wohnbereich sowie ein Bad. Außen sorgen eine Panoramasauna und ein beheizter Pool für Entspannung. Beim Bau der Häuser kommen vorwiegend heimische Materialien wie Massivhölzer und Stein zum Einsatz. Dietmar Silly wählt die Plätze aller seiner Domizile im Übrigen selbst aus. So geht der Unternehmer ganz sicher, dass jeder Standort auch die Magie des Besonderen hat.

FERIENHÄUSER PURESLEBEN

Die Häuser in der Südsteiermark bestechen durch ihre Lage – etwa das Weinstöckl Tunauberg

und das Sausal: jeweils für zwei Personen, 155 Euro pro Person/Nacht mit Frühstück. Die anderen Häuser (bis 4 Personen) – die Premiumhäuser – punkten mit außergewöhnlicher Architektur: ab 205 Euro pro Person/Nacht mit Frühstück.

www.puresleben.at