Wellnessen zwischen Onsenpool und Zirmsauna



Schon der erste Anblick des Naturhotels Leitlhof zeigt: Hier stehen die Berge, Wälder und Seen im Mittelpunkt. Die Holzfassade fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Auch in den Zimmern und Suiten ist warmes Holz tonangebend, ergänzt durch weiche Stoffe und viel Licht Dank der bodentiefen Fenster. Hinter den Kulissen arbeitet das Holzblockheizkraftwerk, das die gesamte Anlage mit umweltfreundlicher Energie versorgt.

Im 3000 Quadratmeter großen Alpin-Spa haben Wellnessfans von fast jedem Bereich aus uneingeschränkte Sicht auf das UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten und das markante Bergmassiv der Haunoldgruppe. Mit dem Panoramablick vor Augen genießen sie unter anderem den nach japanischem Vorbild gebauten und 44 Grad warmen Onsen-Pool, eine komplett schwarze Finnische Sauna oder den Whirlpool.

Abends serviert Küchenchef Markus Auer im Restaurant erlesene Speisen mit frischen Kräutern und knackigem Gemüse vom eigenen Bauernhof. Auch das zarte Rindfleisch stammt vom nahegelegenen Mühlhof. Denn dort hat die Angus-Zucht von Hotelchef Stephan Mühlmann ihr Zuhause.

