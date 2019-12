Für viele Menschen übt die Wüste eine besondere Faszination aus: Weitläufige Sand- oder Steinlandschaften schaffen eine mystische Atmosphäre. Nach der Hitze tagsüber erstrahlen nachts tausende Sterne am Himmel. Im Tswalu Kalahari Reserve in der Region Northern Cape kann man nicht nur die Wüste, sondern auch die Tierwelt Südafrikas erleben. Während man im Swimmingpool seine Bahnen zieht, hat man einen perfekten Blick auf ein nahegelegenes Wasserloch, welches regelmäßig von Tieren für eine kleine Erfrischung aufgesucht wird. Die großzügigen Bungalows im Reservat sind im landestypischen Stil eingerichtet. Abends trifft man sich zum Cocktail am prasselnden Lagerfeuer.

