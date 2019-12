Nach dem erfolgreichen Debüt kehrt die Indie Beauty Expo (IBE) im kommenden Jahr nach Berlin zurück. Die Indie Beauty Expo wird am Mittwoch und Donnerstag den 25. und 26. März 2020 in der STATION Berlin stattfinden und präsentiert mehr als 80 unabhängige Beauty- und Wellness-Marken.



Mit dem von Douglas gesponserten Beauty Independent Deutschland, das am 2. September 2019 offiziell gestartet ist, verstärkt IBMG sein Engagement, das Wachstum und den Erfolg der Beauty-Unternehmer hinter aufstrebenden Beauty-Marken in der DACH-Region zu fördern. Die digitale Publikation bietet eine Plattform, um über unabhängige und aufstrebende Kosmetikmarken in Europa zu berichten und ermöglicht Kosmetikunternehmern in den deutschsprachigen Regionen Europas einen besseren Zugang.