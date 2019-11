Kurvig und ein wenig abenteuerlich ist die rund 40-minütige Fahrt auf dem teils engen Bergsträßchen, das vom Flims nach Vals führt. Jede Kurve eröffnet neue Eindrücke, neue Welten. Hier das satte Grün der Wiesen, dort glitzern nasse Steinwände in der Sonne. Kaum zu glauben, dass die kleine 1000-Seelen-Gemeinde im schweizerischen Kanton Graubünden die Heimat eines der architektonisch spannendsten Hotels der Schweiz ist: dem 7132.

Bestes aus der Hausbäckerei

Ein aus Vals stammender Investor kaufte 2012 das komplette Ensemble mitten im Bergdorf. Im Juli 2017 eröffnete das 7132 Hotel in neuem Glanz. Der futuristisch anmutende Vorbau, der über der Auffahrt thront, lässt nicht vermuten, dass Gäste sich gleich beim Betreten des Empfangsbereichs wie in einem Luxus-Chalet fühlen: viel Holz, warme Farben, ein prasselndes Kaminfeuer in der offenen Bibliothek mit bequemen Loungemöbeln. Breite Fensterfronten geben der Bündner Bergwelt den passenden Rahmen. The Art of Alpine Luxury – das Motto passt perfekt. Für das herausragende Design sind gleich vier international renommierte Architekten verantwortlich: der Schweizer Peter Zumthor, die Japaner Kengo Kuma und Tadao Ando und der US-Amerikaner Thom Mayne. Im 4-Sterne-Superior House of Architects by 7132, das ebenfalls zum Hotelkomplex gehört, konnte jeder Architekt eigene Zimmer gestalten.

Wenn die Architektur schon so außergewöhnlich ist, dann erwarten Gäste auch von der Küche etwas Besonderes: Alles, was in den beiden Restaurants mit unterschiedlichen Konzepten serviert wird – ob Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte, Reis oder Pasta – wird mit Herkunftsbezeichnung gelistet. Eier, Milch, Joghurt und Käse kommen vom hoteleigenen Bauernhof. Das knusprige Brot wird in der Hausbäckerei gebacken. Das Besondere liegt also in der besten Qualität der Zutaten. Das wissen die Gäste, die aus aller Welt kommen, zu schätzen. Neben Schweizern und Gästen aus Deutschland, Italien und Frankreich, sind es vor allem Japaner, Australier und Brasilianer, die nach Vals kommen.

Relaxen in der Spa-Suite



Helle Farben und edle Materialien dominieren das zeitlose Design in den drei Spa-Suiten und zwölf Spa-Deluxe-Zimmern des 7132 Hotels. Per iPad lassen sich alle Informationen rund um

Angebote und Service abrufen. Bodentiefe Fenster holen die Berglandschaft ins Zimmer. Der Clou: das offene Badezimmer mit runder Wanne und eigener Dampfkabine, in der Gäste sich nach einem Wander- oder Skitag in privater Atmosphäre erholen können. Muss ich erwähnen, dass ich dieses Refugium gar nicht mehr verlassen möchte? Allerdings würde ich dann die imposante Naturlandschaft verpassen: ob mit dem Trottinett – einem Tretroller –, per pedes oder mit dem Helikopter. Die engagierten Mitarbeiter machen alles möglich und erfüllen jeden Wunsch.

Gibt es etwas, was die Hotelgäste besonders schätzen? Das möchte ich von Beat Fleischmann wissen. Der sympathische Gastgeber muss nicht lange überlegen: „Wenn wir zusammen wandern, ist das für viele etwas ganz Besonderes.“ Bei diesen Ausflügen zeigt er ihnen das Valser Bergland, erzählt, wie die Menschen hier früher gelebt haben. „Zwischendurch stärken wir uns bei einem Picknick und einem Glas Wein. Das sind Eindrücke und Erlebnisse, die keiner unserer Gäste wieder vergisst.“ Vielleicht haben Sie das bekannte Wasser aus Vals schon einmal getrunken? Die Thermalquelle spendet seit Jahrhunderten das erfrischende Lebenselixier und prägt seither das Bergdorf. Gleich am Ortsanfang sind die Valser Mineralquellen zu sehen, wo eines der kalziumreichsten Mineralwasser der Schweiz sprudelt. Seine heilende Wirkung lässt sich in der 7132 Therme erleben. Aus rohem Beton mit 60 000 Quarzitblöcken geschaffen, ist das monolithische Gebäude eine Hommage an das Tal und die Region. Nach den Plänen des Bündner Architekten Peter Zumthor 1996 erbaut, erlangte die Therme schnell weltweit Ansehen. Stein, Wasser und Natur spielen die Hauptrollen. Der Besuch ist ein Erlebnis für die Sinne – mit meditativem Charakter. Die meisten Gäste sind ganz auf sich konzentriert. Kaum jemand unterhält sich.

Eiskalt – oder lieber heiß?

In sechs Bädern – vom Eisbad mit 14 bis zum Feuerbad mit 42 Grad Celsius – wird ein- und abgetaucht. Herrlich: Floaten im Außenbad unter freiem Himmel. Schwitzsteine im Dampfbad runden das Wohlfühlangebot ab. Unbedingt zu empfehlen: das Espa Spa mit seinen exzellenten Körper- und Gesichtsbehandlungen. Wer im 7132 Hotel wohnt, fährt ganz bequem im Bademantel per Aufzug in die Therme.

7132 HOTEL UND THERME VALS

Die Gemeinde Vals liegt auf 1252 Metern Höhe in den Bündner Alpen in der Schweiz. Vom Flughafen Zürich sind es rund 2,5 Stunden nach Vals, von Chur knapp zwei Stunden Autofahrt. 7132 ist das einzige Deluxe-Hotel der Schweiz, das über einen eigenen Helikopter verfügt.

www.7132.com