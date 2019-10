Die Insel, die für ihre herausragenden Yogaschulen bekannt ist und einige der besten Yoga-Lehrer weltweit beheimatet, bietet mit ihrer Traumkulisse auch die besten Voraussetzungen, um Körper, Geist und Natur in Einklang zu bringen. Ob mit beiden Beinen am Boden mit Nauli Yoga, schwebend über dem Wasser mit Stand Up Paddle Board Yoga oder in der Luft mit Aerial Yoga – die luxuriösen Alila Resorts bieten Yoga-Experiences in vielen verschiedenen Stilrichtungen.

