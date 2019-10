Sieht diese große Treppe nicht wie eine überdimensionale Muschel aus? Tatsächlich: Wer im Spa nach oben will, erklimmt quasi das Gehäuse eines Meeresbewohners. Denn die Natur stand Pate für das neue Wellnessareal im Vila Vita Parc an der Algarve. Weite Strände und verschlungene Höhlen, wie sie hier in Portugal zu finden sind – sie waren Inspiration für das Design. Das Vila Vita Spa by Sisley ist – nach großem Umbau – seit diesem Jahr die erste Anlaufstelle für Gäste des feinen Fünf-Sterne-Resorts im Süden des Landes. Sisley gilt als Pionier in Sachen pflanzlicher Kosmetik. Als Partner kommt die Pariser Beautymarke nun bei den Wellness-Anwendungen zum Einsatz. Das heißt für die Gäste: Hochwertige Pflege aus Pflanzenextrakten für Gesicht und Körper, teils mit duftenden ätherischen Ölen angereichert. Die exklusive Zusammenarbeit der Pflegemarke mit dem Resort ist einmalig in Portugal. Und freut die Betreiber des Vila Vita Parcs. Denn: Beide Firmen werden familiär geführt, beide Partner haben ähnliche Vorstellungen und Werte, was Qualität, Innovation und Unternehmergeist angeht. Doch unterm Strich profitieren vor allem die Gäste von der Kooperation. Judith Gerls, die aus Deutschland stammt, lenkt seit 17 Jahren als Spa-Managerin die Geschicke im Vila Vita Parc. Sie hat gemeinsam mit Sisley das neue Angebot an Behandlungen zusammengestellt – für das Gesicht und den ganzen Körper. Wer eines der Signature Treatments buchen will, dem sei zum Beispiel das Anti-Stress-Ritual ans Herz gelegt. Auch die traditionelle Thai-Massage ist beliebt bei den Gästen.

Ein Bonus-Stern für den Service

Wer noch mehr Meer erleben will, der sollte nach dem Besuch im Spa einen Spaziergang über das Areal des Vila Vita Parcs machen. 22 Hektar groß ist die Anlage, über eine Treppe geht es direkt von den Pools und den Liegen die Steilküste hinab in die malerische Badebucht – einfach traumhaft. Laufen – oder doch lieber mit dem Shuttle vom Zimmer zu einem der Restaurants, ins Fitnessstudio oder die Sauna bringen lassen? Die Frage stellt sich bei einem Urlaub immer wieder. Mein Tipp: lieber zu Fuß gehen, denn so ist mehr vom Resort zu erleben. Und sooo weit sind die Wege ja nun auch nicht. Was auffällt, ob im Spa, in den Restaurants, ja selbst schon an der Rezeption oder beim Transfer vom Flughafen: Der Service ist einfach perfekt. Unglaublich freundlich, zuvorkommend, dazu ganz herzlich. Ein Resort mit fünf Sternen? Rechnen Sie gedanklich allein fürs umsichtige Personal noch einen weiteren obendrauf.

Eröffnet 1992, gehört das Vila Vita zu den Leading Hotels of the World. Entwickelt worden ist die Idee für den exklusiven Rückzugsort vom 2014 verstorbenen deutschen Finanzunternehmer Reinfried Pohl – wegen seiner Liebe zu Portugals Süden. Er wollte ein Strandresort der Extraklasse an der Algarve bauen. Das ist ihm ohne Zweifel gelungen. Zur Firmengruppe gehören heute vier weitere Hotels in Deutschland und Österreich, aber auch ein Wein- und Landgut in Portugal. Was dort geerntet wird – alles ganz nachhaltig angebaut – findet sich auf den Tischen der Restaurants im Vila Vita Parc wieder. Zum Beispiel im Cave de Vinhos. Dieser Gewölbekeller liegt acht Meter unter der Erde und ist ein Dorado für Weinliebhaber. Die größte private Sammlung des edlen Rebensafts in ganz Portugal lagert hier – mehr als 11 000 Flaschen aus aller Welt. Die älteste Madeira-Flasche ist mehr als 100 Jahre alt und kostet ein Vermögen … Doch auch ohne diesen exklusiven Genuss macht eine Verkostung der feinen Tropfen Laune. Wenn der Abend dann doch zu lang war, erfrischt am nächsten Morgen ein Sprung ins belebende Meer.

Sascha Bostan

VILA VITA PARC RESORT & SPA

Gelegen in Porches an der Algarve, 45 Autominuten bis Faro (dort ist auch der nächste Flughafen), 2,5 Stunden bis Lissabon.

www.vilavitaparc.com