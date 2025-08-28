Mit ME Lisbon feiert die Marke ME by Meliá ihr Debüt in Portugal. Als Neubau von Grund auf konzipiert, setzt ME Lisbon ein architektonisches Statement. Die Atmosphäre wird durch eine kuratierte Sammlung zeitgenössischer portugiesischer Kunst geprägt. Im gesamten Haus spiegeln von Jacaranda inspiriertes Violett, skulpturale Keramiken und immersive Videoinstallationen die kreative Energie und das strahlende Licht Lissabons wider. 213 Zimmern und Suiten bietet das ME Lisbon, das Highlight ist die Ultimate ME+ Suite: ein 107 m² großes Refugium mit exklusiven Services und Blick über die Dächer der Stadt. Ein künstlerischer und gesellschaftlicher Veranstaltungskalender feiert Kunst, Musik, Mode und Innovation. Das Haus bietet zwei Restaurants: Im „Fismuler“ im Erdgeschoss gibt es anspruchsvolle, saisonale Küche in nordisch inspiriertem Ambiente. Hoch über der Stadt erwartet die Gäste im „!Attiko by Sunset Hospitality“ in ein pan-asiatisches Fine-Dining-Erlebnis. Signature Cocktails gibt’s in der Attiko Rooftop Pool Bar. Das Korpo Spa verfügt über einen beheizten Innenpool, ein türkisches Bad sowie eine Trockensauna. Treatments der Marken Thalion und Scens komplettieren das Angebot. Das Technogym-Studio ist rund um die Uhr geöffnet. www.mebymelia.com