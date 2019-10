Als erstes Hotel weltweit lädt das Borgo Egnazia in Apulien im Herbst zu einem Retreat ein, das vom „Blue Zones Institute“ zertifiziert sind. Als „Blaue Zonen“ werden Regionen bezeichnet, in denen Menschen länger als der Durchschnitt leben. Mögliche Rezepte für ein langes, gesundes Leben werden in diesem 5-tägigen Retreat vermittelt. Das Retreat findet vom 18. bis 23. November 2019 zum zweiten Mal statt, weitere vier Termine folgen 2020.

www.borgoegnazia.com