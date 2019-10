Skincoaching, der G-Beauty Megatrend, individuelle Treatments, ein super cooles Fotoshooting und – absolutes Highlight – das Ariana Grande Konzert in Berlin, in Kooperation mit Babor Partner Universal Music Group & Brands (UMGB). Babor hat zum ersten International Influencer Get-Together geladen und entführte die 20 Influencer aus Deutschland, Malaysia, China, Indonesien, Ungarn, Polen, den Niederlanden und Russland in die Welt von Babor. Diese Welt vereint die silbrig schimmernden Maschinen einer High Quality Produktion made in Germany mit Momenten völliger Relaxation, wenn die Performance-Produkte in einem individuellen Treatment ihr ganzes Potential entfalten. Sie verbindet coole Groves und eine Aftershow-Party über den Dächern Berlins mit einem sinnlichen Empowerment Fotoshoot. Denn die Welt von Babor ist genauso stark, vielseitig und komplex, wie die modernen Frauen, für die die Brand ihre Produkte entwickelt. „Wir freuen uns sehr, dass 20 dieser starken Frauen aus aller Welt anreist sind, um die #baborexperience zu erleben.“ so Babor CEO Michael Schummert während der Veranstaltung. „Die ersten Babor Influencer Days machen zwei Tage lang Lust auf Profi-Präzisionskosmetik aus Deutschland. Und unheimlich viel Spaß.“

G-Beauty. Unter diesem Thema stand Day One des Events. Am Headquarter in Aachen konnten die Insta-Beauties hinter die Kulissen von Europas führender Profi-Beauty-Brand schauen. Dass die kleinen Schönheits-Highperformer am Besten wirken, wenn sie individuell auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sind, erfuhren die Influencer bei einem Skincoaching. Babor Experten lüfteten das Geheimnis, was sich die Haut wirklich wünscht. Danach jettete die Gruppe kurzerhand nach Berlin. Hier war der nächste Stop ein Dinner im Soho House, wo die Ladies einen ersten Einblick in Babors Empowerment Initiative bekamen. Dass Empowerment auch stylisch sein kann, beweist übrigens das Bracelet von UN Women, das beim Dinner als kleine Aufmerksamkeit auf die Gäste wartete. Babor kooperiert mit dem nationalen Komitee Deutschland von UN Women. Wer das Armband kauft, unterstützt Projekte, die sich gegen Gewalt gegen Frauen einsetzen.

Day Two stand ganz unter dem Motto #baborexperience! Nach einer persönlich abgestimmten Behandlung im Babor Brand Store Berlin, ging es zum Styling für das Empowering Shooting mit Star- und Instagram-Fotografin Lina Tesch. Eine Künstlerin machte die Insta-Beauties selbst zum Kunstwerk. „Strong“, „Powerful Kindness“ oder „Independent“ – die Wörter waren nicht nur Kunst auf den Bodies der Beauties, sondern ihr starkes Statement für mehr Women Empowerment. Powerful ging es weiter – nämlich zum Ariana Grande Konzert in die Mercedes Benz Arena. Später feierten die Influencer in der VIP-Lounge und auf der After Show Party. Denn Grund zu feiern gab es genug: immerhin waren 20 super strong women aus aller Welt angereist, um die Message, dass wahre Schönheit starke Schönheit ist, in die Welt zu tragen.