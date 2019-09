Waren Sie schon im Stock? Wenn nicht, dann sollten Sie das schnell nachholen. Wellness, Kulinarik, Sport und Kinder werden in diesem Familienhotel aufs Beste und herzlichste vereint. „Mit den Füßen auf dem Boden, mit dem Kopf in der Vision, mit den Händen an den Werkzeugen und mit dem Herzen bei den Menschen“, so die Stock-Philosophie. Eine Herzensangelegenheit ist das Spa, dessen Dimensionen selbst Wellness-Profi s begeistern: Die 5000 Qudratmeter große Wellness- & Spawelt hat elf Saunen, ein Ladies Spa und ein separates Family Spa, verschiedene Pools wie das 25-Meter-Sportschwimmbecken auf der Dachterrasse, Solepool und Bergsee. Das Diamond Spa punktet mit 21 Behandlungskabinen und eigener Kosmetik- und Pflegelinie namens Stock Diamond. Gastgeberin Christine Stock hat diese alpin inspirierte kosmetische Kostbarkeit entwickelt, die genauso verwöhnt, wie sie anmutet: edel, strahlend und schön. Dafür wurde eigens eine Behandlungs-Suite konzipiert, in der die Stock-Diamond-Rituale erlebt werden können.

www.stock.at