Ciel sans fin, ein Himmel ohne Ende. Weite zählt zu den großen Erfahrungen einer Reise an Frankreichs Atlantikküste. Selbst die klassizistische Stadtschönheit Bordeaux, eine der quirligsten Städte Europas, ist nicht in die Höhe gebaut, sondern dehnt sich flach am Ufer der Garonne aus. Über den grünen Teppich der Weinberge streift der Blick ins Endlose. Duftende Strandkiefern stehen in den Landes zu Millionen und breiten ihren Schatten über Radfahrer, die Kilometer um Kilometer in die Pedale treten. An der Küste zieht sich ein Sandband für Genießer und Tagträumer in die Unendlichkeit, und gleich daneben breitet sich das Blau des Meeres schier endlos aus. An den Pyrenäen schließlich bricht sich Frankreich mit Spanien in der mysteriösen Welt der Basken. Manfred Görgens stellt Frankreichs Atlantikküste samt ihren Highlights und versteckten Schönheiten vor: das mondäne Biarritz ebenso wie baskische Dörfer, in denen der Nationalsport Pelota gepflegt wird, Europas größte Düne in Pyla und gleich nebenan Fahrradpisten durch Pinienwald.

Autor: Manfred Görgens

Dumont Reiseverlag, 2019, 308 Seiten, 18,90 Euro