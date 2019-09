Mit einem Yoga-Retreat der besonderen Art lockt das Hard Rock Hotel Davos vom 20. bis 22. September 2019 in die Schweizer Alpen. Beim Rock Om® Retreat verbinden sich festivalähnliche Twist Yoga- und Meditationskurse mit passendem Sound. Das Rock Om® Retreat baut auf dem Erfolg des Rock Om® Programms auf, das in allen Hard Rock Hotels weltweit als besonderes Yoga-Erlebnis auf dem Zimmer angeboten wird. Körper und Seele werden durch die Kraft der Musik belebt. Im Retreat erleben die Gäste diese Kurse in der Gruppe.

DJ Drez, Produzent und Yogi, haucht dem Yogafestival im Hard Rock Hotel Davos gemeinsam mit seiner Frau und Yogalehrerin Marti Leben ein. Mit seinen eigens hierfür kreierten Tracks werden die Bewegungen der Vinyasa-Praxis unterstützt und so ein komplett neues Erlebnis für Teilnehmer jeden Levels geschaffen. Als Willkommensgeschenk gibt es eine Yogamatte sowie weitere Accessoires der weltweit bekannten Yoga-Marke Manduka. Neben den umfangreichen Yogasessions bietet das Rock Om® Retreat eine Reihe weiterer Aktivitäten – wie zum Beispiel eine Rhythm and Motion® Spa-Behandlung, ein auf intensivierenden Schwingungen, Druck und rhythmischen Berührungsmustern basierendes Massage-Erlebnis.

Toller Programm-Flow

Zum Einstieg ins Retreat gibt es eine Sunset Welcome Party mit Live-DJ und gesunden Drinks auf der Dachterrasse. Bei einer geführten Wanderung zur bekannten Schatzalp mit anschließender Meditationsrunde am nächsten Tag tanken die Teilnehmer Kraft und haben anschließend noch Zeit für Entspannung im Rock Spa®. Beendet wird der Tag mit einer Detox/Retox-Yoga-Session in The Chapel, der historischen Kapelle des Hotels. Während Sound Ambassador DJ Drez besondere Soundtracks mischt, welche die pulsierenden Beats mit den fließenden Bewegungen verbindet, gibt Marti die Anweisungen zum durchgeführten Yoga-Flow. Eine Yoga-Session bei Sonnenaufgang auf der Dachterrasse rundet das Festival am letzten Tag des Retreats ab. Danach lockt ein gesundes Frühstück sowie freie Zeit im Spa.

Die Teilnahme am Rock Om® Retreat beinhaltet unter anderem:

Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer (verschiedene Zimmerkategorien möglich)

Halbpension inkl. gesunder Snacks während den Aktivitäten

Sunrise & Sunset Yoga Session mit DJ Drez und Yogi Marti

Manduka Yogaausrüstung (Handtuch & Matte) als Willkommensgeschenk

Geführte Bergwanderung und Mediation im Freien

Eine Rhythm & Motion® Spa-Behandlung und Zugang zum hochmodernen Rock Spa® & Body Rock® Fitness Center

Rock Om® In-Room Yoga-Programm

Kosten ab 850 CHF pro Person im Doppelzimmer. Begrenzte Teilnehmerzahl!

Mehr Infos und Buchung: www.hardrockhotels.com/de/davos/offers/rock-om-retreat-mit-dj-drez