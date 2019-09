Lange Tradition der Gastlichkeit Das Posthotel Achenkirch im wildromantischen Karwendel Gebirge gilt als eines der ersten Wellnesshotels Österreichs. Bereits in vierter Generation gelenkt und geleitet von Familie Reiter war und ist es in vielen Bereichen Vorreiter. Die Gäste können sich in der 7000 Qudratmeter großen Wellnessoase wie auch bei sportlichen Aktivitäten im Fitnessbereich oder der umliegenden Natur ganz auf sich selbst besinnen. Bewusst wurde dabei entschieden, ein Hotel ausschließlich für Erwachsene zu sein. Das Angebot an Gesundheits- und Schönheitsanwendungen reicht von Traditioneller Chinesischer Medizin bis zu Shaolin-Behandlungen. Ein Zentrum für sportliche Aktivitäten ist das historische Zöhrerhaus, das nach Feng-Shui-Richtlinien eingerichtet wurde. Yoga, Boxen und Personal Coaching und Kampfk unst werden hier gelehrt sowie Entspannungs- und Meditationstrainings.

www.posthotel.at