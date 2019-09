Das Zentrum des Europäischen Ayurveda liegt in Österreich. Genauer gesagt im Herzen der Alpen im Örtchen Hinterthiersee in Tirol. Mit ihrem Vier-Sterne-Ayurveda-Resort Sonnhof gilt Familie Mauracher als Pionier des Europäischen Ayurveda. Mit fundiertem Fachwissen, Spezialisten aus Indien und dem Sonnhof-Expertenteam wird das ganzheitliche Konzept in unsere Lebensweise integriert und somit die tiefe Wirkung erlebbar gemacht.

Ursprünglich als ein Tiroler Traditionsgasthof gedacht, bringt Brigitte Mauracher die Idee der indischen Philosophie und Lebensweise Ayurveda ins Spiel. Im Laufe der Jahre entstehen neue Zimmer, ein Restaurant, ein Ayurveda-Zentrum mit Yogaraum, Massageräume, Arztzimmer und Saunabereich. Ein Garten der fünf Elemente komplettiert das Hotel. Und: Die Familie Mauracher startet ihre eigene Landwirtschaft – den Lindhof. Die Gäste kommen nun täglich in den Genuss von frischem Obst, Gemüse, Honig und vielem mehr. Alles, was am Lindhof entsteht, wird nach den bekömmlichen Rezepten der Europäischen Ayurveda-Küche verarbeitet. Inzwischen ist die nächste Generation am Start. Die Töchter Elisabeth und Christina sorgen dafür, dass der Kraftplatz in Tirol erhalten bleibt und noch viele Gäste die Botschaft des Sonnhofs „Es geht mir richtig gut“ verkünden können.

