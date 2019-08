Allein in Deutschland erkranken jährlich über 230 000 Mädchen und Frauen an Krebs. Neben der erschreckenden Diagnose, sind es nicht selten die äußeren Veränderungen, die für Betroffene besonders belastend sind. Haarausfall, der Verlust von Wimpern und Augenbrauen und Hautirritationen, die im Zuge der Therapie oft unvermeidbar sind, gehen auf Kosten des Selbstwertgefühls. Damit Krebspatientinnen dennoch gestärkt durch diesen beschwerlichen Lebensabschnitt gehen, kollaboriert L‘Oréal Paris mit der DKMS LIFE und unterstützt deren look good feel better Kosmetikseminare, die bereits 130 000 Frauen wahrgenommen haben. In weltweit stattfindenden, rund zweistündigen Programmen mit je maximal zehn Teilnehmerinnen lernen erkrankte Frauen behutsam, wie sie die äußeren Folgen der Krebsbehandlung kaschieren und so neuen, entscheidenden Lebensmut gewinnen.



Gemäß des diesjährigen DKMS LIFE Mottos #weareprettystrong, lässt sich L‘Oréal Paris vom weltberühmten Abbild der „Rosie“ inspirieren, die den Arm zur selbstbewussten Pose erhebt und zum Synonym willensstarker Frauen geworden ist. Die Botschaft: Ja, wir schaffen das!



L‘Oréal Paris ist Hauptsponsor des dreamballs Getreu des Credos #wirsindeswert steht L‘Oréal Paris der DKMS LIFE seit Jahren mit Geld- und Produktspenden sowie ehrenamtlichen Kosmetikerinnen zur Seite. L‘Oréal Paris ist erneut Hauptsponsor der DKMS LIFE Charity Gala dreamball, die am 18. September in Berlin an Krebs Erkrankte und jene Menschen, die sie stützen, ehrt. Um die Arbeit der DKMS LIFE auch in der Öffentlichkeit zu stärken, wird L‘Oréal Paris am dreamball mit prominenten Unterstützern wie Lena Meyer-Landrut und Stefanie Giesinger vertreten sein.

Auch dieses Jahr unterstützt L’Oréal Paris die Arbeit der DKMS LIFE mit der limitierten COLOR RICHE Charity Edition (im September 2019 exklusiv bei Müller). Bei jedem Kauf eines Color Riche Satin Lippenstiftes der limitierten Charity Edition wird 1 Euro an das look good feel better Patientenprogramm von DKMS Life gespendet.