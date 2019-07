Manchmal sind im Leben Entscheidungen gefragt: Soll der nächste Sommerurlaub nach Spanien gehen? Oder wie wäre es mal mit – Indien? Vielleicht doch lieber Dubai, Marokko, Kairo …? Ohne groß drumherum reden zu wollen: Im Bergischen Land, keine halbe Autostunde von der Kölner Innenstadt entfernt, lässt sich all das wunderbar kombinieren – wer mag mit der ganzen Familie. Die blieb bei meiner kurzen Stippvisite im Mediterana in Bergisch-Gladbach zwar leider zuhause. Doch nachdem ich die Wellness- und Urlaubs-Oase für den Spa-Test unter die Lupe genommen habe, steht fest: Einmal gemeinsam in großer Runde dort hin zu fahren, das macht ganz sicher den Kleinen ebenso wie uns Großen Riesenspaß.

Wo beginnen beim Mediterana? Fangen wir gleich mit einer Überraschung an: Wie groß das gesamte Areal ist – nämlich satte 52 000 Quadratmeter –, ist auf den ersten Blick gar nicht zu erfassen. Tatsächlich sieht das Thermalbad eher wie ein beschauliches Dorf irgendwo im Süden aus. Palmen stehen zwischen kleinen Häuschen, es gibt gepflegten Rasen, Brunnen plätschern.

Sonne satt

Sport, Wellness samt Massage und Beauty, Thermal- und Vitalquellen und ein tolles Gastronomieangebot – das sind die Säulen des Mediterana-Konzeptes. Zum Start des Besuchs hole ich mir an der Theke ein Schlüsselarmband. Damit lassen sich die Schränke öffnen und ich kann ganz ohne Münzen oder Scheine im Restaurant bezahlen. Praktisch! Dann geht es in die Umkleide – und hinein in die Entspannung.

Die zweite Überraschung folgt sogleich: Tatsächlich sind gleich mehrere sonnige Regionen im Mediterana direkt nebeneinander zu entdecken. Die Entscheidung über das nächste Urlaubsziel wird einem damit einfach abgenommen. Zwischen den Gärten finden sich zum einen spanisch-maurische Landschaften – die tatsächlich richtig authentisch wirken. Dort gibt es ein andalusisches Schwitzbad zu entdecken, ein katalanisches Kräuterbad, das maurische Dampfbad oder den marokkanischen Platz zum Relaxen.

Hinterm Buddha liegt Indien

Auf den anderen Part, nämlich die indisch-arabischen Landschaften, weist eine große Buddha-Statute am Empfang hin. Wer mag, lässt sich im „Haus der Meditation“ bei eigens kreierten Klang- und Musikkompositionen verwöhnen.

Ganz auf Ayurveda ausgerichtet ist das „Rajasthanihaus“. Das „Puppenhaus“ ist ein Ruheraum, in dem Gäste neben Marionetten entspannen – haben doch Puppenspiele für indische Dorfgemeinschaften seit jeher große Bedeutung. Und in der Berber-Lounge können beim Ruhen nach der Massage die Kunstfertigkeiten des ältesten Volkstammes in Nord-West-Afrika bewundert werden … Apropos Süden und Sonne: Das Mediterana ist auch bei Hitze ein lohnendes Ziel. Der Clou in diesem Sommer: Zeigt das Außenthermometer am Vortag mehr als 25 Grad Celsius an, gibt es auf den Eintritt Rabatt.

Sascha Bostan war für SPA inside im Mediterana Bergisch-Gladbach und war begeistert vom Platzangebot – und einer ganz besonderen Raffinesse.

Funktioniert das Bad-Konzept mit zwei Urlaubswelten unter einem Dach?

Auf jeden Fall. Das Mediterana ist fast schon ein architektonisches Gesamtkunstwerk. Ob spanisch-maurisch oder indisch-arabisch: Im Thermalbad und dem erst kürzlich ausgebauten Beautybereich können Gäste den ganzen Tag verbringen.

Auf welche Besonderheiten können sich Wellness-Fans freuen?

Es gibt mehr als ein Dutzend Saunen und Bäder mit eigens entwickelten Aufgüssen und Zeremonien, dazu Licht-, Farb und Dufterlebnissen. Mir hat das „Haus der Elemente“ gut gefallen: In dieser Sauna steht das warme Wasser kniehoch. Ein Fußbad also, während die Flammen der Feuerstelle lodern – sehr entspannt in geselliger Runde. Innovativ: Von der Massagekabine aus fällt der Blick durch eine große Scheibe nach draußen. Per Knopfdruck des Therapeuten wird das Glas in Sekunden undurchsichtig. Gut gelöst.

Was gibt es in Sachen Gastronomie?

Mediterran inspirierte, hochwertige Küche. Gekocht wird vorwiegend mit marktfrischen Produkten von regionalen Biobauern – ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe. Ob ayurvedisch, vegan, vegetarisch oder auch allergenfrei – alle kulinarischen Wünsche werden erfüllt.

Der Wellness-Tempel liegt am Ortsrand des Bergisch-Gladbacher Stadtteils Bensberg. Anreise mit dem Auto über die A 4. Der Flughafen Köln-Bonn ist 20 Minuten entfernt. www.mediterana.de