Zum großen Sommerfest hatte die YBPN Parfümerie Meller am 11. Juli in die Wolkenburg nach Köln eingeladen. Bei bestem Wetter genossen rund 200 Gäste einen tollen Abend mit Überraschungen! Schon Tage zuvor war in den Schaufenstern der Meller Parfümerien auf die Lancierung des ersten eigenen Dufts neugierig gemacht worden… in der Wolkenburg wurde er feierlich enthüllt.

Geoffrey Nejman, seine Frau Martine Micallef und Heinz Josef Meller präsentieren stolz One by Meller

Zusammen mit dem Parfumhaus Micallef war der exklusive Duft kreiert worden. Ab sofort kann er in den Meller- Parfümerien getestet werden.



Auch Partnermarken waren vor Ort, u.a. Rivoli, Shiseido, Lancaster, Lancôme, M2 Beauté u Marlies Möller.



Heinz-Josef Meller zusammen mit INSIDE beauty Chefredakteurin Susanne Stoll

Im Glitzerregen stehen Juniorchefin Chantal Meller und Thilo Voss