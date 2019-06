Das Stil-Magazin GQ Gentlemen’s Quarterly hat Maximilian Fiesel aus Düsseldorf zum „GQ Gentleman 2019“ gekürt. Beim Finale am 17. und 18. Juni in Baden-Baden überzeugte der 27-jährige Zahnarzt die Jury von seinen Gentleman-Qualitäten. Als Sieger wird er ein Jahr lang als Markenbotschafter an exklusiven Events teilnehmen, mit Shootings prominent in GQ gefeatured und Teil der GQ-Familie sein. Auf den zweiten Platz schaffte es Benjamin Melzer aus Oer-Erkenschwick. Drittplatzierter wurde Dennis Walter aus Köln. Alle drei erhielten hochwertige Sachpreise.



Fast 1.000 Bewerbungen von Gentleman-Aspiranten gingen im Vorfeld bei GQ ein. Zehn von ihnen qualifizierten sich für das Finale in Baden-Baden. In zehn anspruchsvollen Prüfungen mussten sie ihre Gentleman-Qualitäten unter Beweis stellen. Beim Wissenstest standen Fragen zum Allgemeinwissen auf dem Prüfstand. Auf der Galopprennbahn Iffezheim warteten actionreiche Prüfungen wie ein Fotoshooting mit Pferden oder Carpool-Karaoke. Beim großen GQ-Fotoshooting im Casino Baden-Baden galt es, stilvoll vor der Kamera zu überzeugen.





Am Ende strahlte einer, der Herausforderungen mit Charme auch im Alltag meistern kann, wie kein anderer: Maximilan Fiesel, Jahrgang 1992, ist der „GQ Gentleman 2019“. INSIDE beauty gratuliert herzlich.