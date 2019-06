Der Dumont direkt Reiseführer leitet Sie in erfrischendem Layout und mit witzigen wie spannenden Insider-Tipps durch die verwinkelten Gassen der Stadt. Ganz am Puls der Zeit fühlen sich die Salzburger in ihrer Festspiel-und Mozartstadt, zwischen Barock und Business, Bräuwirt und Gourmettempel, Trachtenjanker und Off-Szene.

Mit den 15 »Direkt-Kapiteln« des Reiseführers von Walter M. Weiss können Sie sich zwanglos unter die Salzburger mischen, direkt in das Stadtleben eintauchen und die Highlights und Hotspots kennenlernen: alte und neue Trendviertel, die Festung Hohensalzburg und den Dom, Altstadt und Steinviertel, Kapuziner- oder Mönchsberg, Schlösschen im Grünen oder spannende Museen, zeitgenössische Architektur und literarische Erinnerungsorte. In eigenen Kapiteln erfahren Sie, wo es sich in fremden Betten gut schläft, wo Sie glücklich satt werden, wohin die Salzburger zum Stöbern und Entdecken gehen und wohin es sie zieht, wenn die Nacht beginnt.

Mit den Übersichtskarten, genauen Stadtteilplänen und dem separaten großen Cityplan können Sie sich nach Lust und Laune durch die Stadt treiben lassen.

Autor: Walter M. Weiss

DUMONT REISEVERLAG, 2019

120 Seiten, 11,99 €