Am 19. Juni 2019 hat Clarins zusammen mit myself den ersten gemeinsamen Prix Clarins im Gräflichen Park Health & Balance Resort in Bad Driburg verliehen und mit dieser Auszeichnung Verena Pausder für ihr Engagement geehrt.

Mit ihrem Verein „Digitale Bildung für Alle e.V.“ möchte die Preisträgerin Kinder bereits ab dem Grundschulalter dazu befähigen, sich in der digitalen Welt aktiv und selbstbestimmt zu bewegen sowie Computer und Tablets ganz bewusst als Kreativwerkzeuge einzusetzen. Angetrieben wird Verena Pausder von einer großen Vision: alle Kinder sollen chancengleich Zugang zu digitaler Bildung erhalten. Die dreifache Mutter möchte Kinder bereits ab dem Grundschulalter dazu befähigen, sich in der digitalen Welt aktiv und selbstbestimmt zu bewegen und Computer und Tablets ganz bewusst als Kreativwerkzeuge einzusetzen, anstatt sie nur zu konsumieren. Sie sollen begreifen, wie man in einer digitalen Welt selbstbestimmt lebt, lernt und arbeitet – unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Elternhaus. „Denn digitale Ungleichheit zementiert soziale Ungleichheit und wirkt sich negativ auf die Zukunftsund Teilhabechancen der betroffenen Kinder und somit der ganzen Gesellschaft aus. Und das darf nicht sein!“, fasst Verena Pausder die Motivation für ihr Engagement zusammen. Dabei hat sie drei Schwerpunkte gesetzt: Bildung in Schulen einführen und gleichzeitig Lehrkräfte ausbilden, benachteiligte Kinder und Geflüchtete unterstützen und besonders Mädchen von klein auf für Technik begeistern. Verena Pausder bemüht sich mit ihrem Verein darum, bundesweit kostenfreie Programmier-, Animations- und Robotik-Kurse sowie Workshops und Fortbildungen anzubieten.

Die Verleihung fand in Anwesenheit von Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe sowie Christian Courtin-Clarins, Aufsichtsratsvorsitzender der Groupe Clarins, statt. Clarins hat den „Prix Clarins“ gemeinsam mit myself ins Leben gerufen um damit die Initiative und das persönliche Engagement außergewöhnlicher Frauen zu würdigen, die soziale Projekte und Vereine gegründet haben, um die Zukunft von Kindern und Jugendlichen in Deutschland positiv zu gestalten und zu verbessern. Die Preisträgerin erhält bei ihrer Auszeichnung – neben einer Trophäe – einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro für ihr Herzensprojekt.

Titelbild: Dr. Sabine Hofmann, Klaus von Dohnanyi, Verena Pausder, Christian Courtin-Clarins, Bettina Cramer in Talbot & Runhof (v.l.n.r.) (c) Ralf Succo