Vom 1. bis 2. Juni drehte sich im Münchner Haus der Kunst alles um Beauty. Bereits zum dritten Mal lud das Fashion- und Lifestyle Magazin Glamour zum Glamour Beauty Festival ein. Bereits im Vorfeld waren die über 2.000 Tickets ausverkauft und so tauchten die LeserInnen ein Wochenende lang in die Beautywelt von Glamour ein. Vor Ort tauschten sie sich mit der Glamour-Redaktion, Beauty-Experten, Influencer und Blogger aus.

Bei über 20 exklusiven Partnern – darunter u.a. La Mer, Dior, Ghd, Artdeco und Rituals – wartete auf die Besucher alles, was das Beauty-Herz begehrt: von der perfekten Maniküre, übers Facial bis hin zu den Beach Waves. Entdeckt wurden nicht nur jede Menge Produkt-Highlights, sondern es gab auch Tipps, Tricks und Inspiration von den Profis. So wurden zahlreiche Beauty-Workshops gehalten, in denen die Glamour- und Beauty-Fans ihr Wissen erweitern konnten. Um das neue Beauty-Knowhow direkt anzuwenden, wartete auf jeden Gast eine Goodie-Bag im Wert von über 300 Euro.

„Heute geht es mehr denn je um die individuelle Ansprache unserer Zielgruppe, die sich im Zeitalter von sozialen Medien zunehmend selbst inszeniert. Mit dem Glamour Beauty Festival bieten wir Marken und Besuchern die richtige Plattform dafür. Wir machen die Welt von Glamour erlebbar und das Event wirkt noch lange nach“, sagt André Pollman, Publisher Condé Nast.