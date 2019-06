Es ist früh am Morgen, trotzdem sind schon die ersten Hotelmitarbeiter emsig damit beschäftigt, Polster auf den Liegestühlen zu verteilen und die Gartenanlagen herzurichten. Alles hier wirkt sehr gepflegt – mein erster Eindruck wird täglich bestätigt. Das Iberostar Anthelia an der Costa Adeje punktet mit einem großen Service-Angebot und einer herzlich-entspannten Atmosphäre. Familien fühlen sich hier ebenso wohl wie Paare. Kinder freuen sich über die verschiedenen Pools und die Miniclubs (unterteilt nach Altersklassen). Paare können beim umfangreichen Fitnessangebot sportlich aktiv dabei sein.

Das 5-Sterne-Haus ist zudem ein idealer Ausgangspunkt für Strandspaziergänge – durch ein Tor gelangt man auf einem kleinen Weg in wenigen Minuten ans Meer. Vor dem Frühstück zieht es mich genau da hin. Ein erfrischendes Bad im Atlantik weckt die Lebensgeister, und so früh am Tag sind auch die Strände noch menschenleer. Hatte ich schon erwähnt, dass das Haus neben der tollen Lage auch über ein ausgezeichnetes kulinarisches Angebot verfügt? In fünf Restaurants, davon drei à-la-carte-Restaurants, werden die Gäste verwöhnt. Was auffällt: Auch wenn das Haus mit seinen 367 Unterkünften komplett belegt ist, findet man immer ein nettes Plätzchen zum Frühstücken (mein Tipp: die große Terrasse), Mittagessen und Dinner. Wer im Gourmet-Restaurant Poseidón, dort genießt man kanarische Gerichte, oder im italienischen Restaurant Portofino essen möchte, reserviert am besten gleich am Ankunftstag seinen Tisch. Der Service ist stets unaufgeregt, zuvorkommend und sehr freundlich. Diverse Auszeichnungen zeugen von der Beliebtheit des Hauses. 2018 wurde das Iberostar vom Reiseportal TripAdvisor erneut als bestes All-inclusive-Hotel Spaniens ausgezeichnet – zum sechsten Mal in Folge.

Für ein neues Körpergefühl

Dass das Haus auch mit seinem F.X.Mayr-Kur-Angebot von sich reden macht, ist sicher Dr. Gustavo M. Pezzini zu verdanken. Der charismatische Arzt ist ärztlicher Direktor im modernen „Mayr Kur Space“ und versteht es bestens, die Vorzüge dieses Gesundheits- und Diät-Programms zu erläutern. „50 Prozent der Kur machen Bewegung und bewusstes Kauen aus“, erklärt er. Nach einer umfassenden Untersuchung erhält jeder Gast, neben der täglichen speziellen Bauchbehandlung, seinen individuellen Therapie- und Ernährungsplan. Yoga, Spaziergänge am Meer und Massagen lenken erfolgreich vom Hungergefühl ab. Damit man nicht vom herrlichen Essen im Anthelia in Versuchung kommt, speist man in einem separaten Bereich im angeschlossenen Grand Hotel Salomé. Schon nach wenigen Tagen purzeln die Pfunde und stellt sich ein bewussteres Körpergefühl ein, was den Erholungswert im Iberostar mindestens verdoppelt.

Iberostar Anthelia

Direkt an der Strandpromenade der Costa Adeje gelegen. Bis zum Flughafen Teneriffa Süd sind es mit dem Auto zirka 20 Minuten Fahrt. Das Spa (über die Straße) wartet mit Thermalrundgang, finnischer Sauna, Erlebnisduschen und Behandlungsräumen auf.