Are you ready for the scones? Deshalb sitze ich doch schon ganz erwartungsvoll hier, hätte ich beinahe gesagt. Doch tatsächlich lächle ich nur und: „Yes, of course, I’m ready.“ Schließlich bin ich im ehrwürdigen Belmond Reid’s Palace. Hier ist alles very british und so übe ich mich in vornehmer Zurückhaltung, wie die beiden älteren Ladys in altmodischen Blumenkleidern, die dezent an ihrem Tee nippen und dabei hingebungsvoll Sandwich-Häppchen verspeisen. Sie haben den besten Platz auf der Terrasse ergattert, direkt an der Brüstung mit Panoramablick auf den weitläufigen üppig grünen Garten und das Meer.

Von hier oben konnten Urlauber früher sehr gut die ankommenden Schiffe beobachten. Damals, als die Gäste des ersten Luxushotels auf Madeira noch über den Atlantik kamen und direkt unten am hauseigenen felsigen Kai an Land gingen. Heutzutage reisen die Besucher meist mit dem Flugzeug an. Und wenn einer doch im Boot anlegt, dann mit der Aida oder der Mein Schiff am nahe gelegenen Hafen. Dann beschränkt sich der Besuch lediglich auf einen Afternoon Tea, so wie vermutlich beim Ehepaar links von mir. Sie wirken hektischer als die anderen und schauen immer wieder auf die Uhr. Sicherlich müssen sie gleich zurück an Bord. Das muss ich zum Glück nicht. Ich wohne für zwei Tage in dieser Hotel-Legende.

Die Besitzer wechselten – der Dresscode blieb

Seit mehr als einem Jahrhundert thront der zartrosa schimmernde Palast auf den Felsen über Funchal, der Hauptstadt Madeiras. William Reid, ein schottischer Weinhändler, baute es 1887. Vier Jahre später wurde das Luxushotel eröffnet. Es dauerte nicht lange und Größen aus Politik und Kultur, Mitglieder von Königshäusern und Wirtschaftsbosse plantschten einträchtig nebeneinander im Pool. Die Besitzer wechselten im Laufe der Jahre. Unter anderem besaß die Familie Brandy das Reid’s Palace, eine der bedeutendsten Weinfirmen Madeiras. Der tiefrote samtige Portwein auf den Zimmern erinnert daran. Nun gehört das Prachthaus zur eleganten Belmond- Gruppe, die den Charme des Hotels bewahrt hat. Und noch immer gilt ein Dresscode am Abend.

Etwas abseits vom Haupthaus, hinter den Pools und in der Nähe der Tennisplätze findet sich das Spa. In dem einem Gartenhaus ähnelndem schmucken Gebäude sind das Fitnesscenter, Yoga-Terrasse, die Behandlungsräume, je eine Sauna und Dampfbad für Männer und Frauen untergebracht. Kommen Sie mindestens eine halbe Stunde eher, um sich in Ruhe umzuziehen, etwas zu saunieren und mit der Kosmetikerin in Ruhe die Behandlung zu besprechen. Eine so umfassende und kompetente Beratung habe ich selten erlebt. Neben der spanischen Marke Natura Bissé wurde sich für die englische Spa-Linie Aromatherapy Associates entschieden. Langsam leert sich die Terrasse. Die letzten Gäste schlendern in ihre Zimmer oder Richtung Garten für einen kleinen Spaziergang. Das Kreuzfahrtschiff lichtet die Anker und fährt dem Sonnenuntergang entgegen. Fernweh? Sonst immer beim Anblick eines Schiffes. Jetzt bin ich froh, mit beiden Beinen auf dem Parkett des Reid’s Palace zu stehen.

Belmond Reid’s Palace

Das Hotel liegt in Funchal, der Hauptstadt von Madeira. Direktflüge (reichlich 4 Stunden) auf die Insel von vielen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Flughafen ist etwa 23 Kilometer entfernt.