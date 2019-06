Na so was! Erstaunt schaue ich auf das rege Treiben im Spa des Wald & Schlosshotels Friedrichsruhe. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wo kommen denn plötzlich all die Menschen her? Spa-Managerin Gabriela Noschka muss etwas schmunzeln: „Wir sind sehr beliebt, nicht nur bei den Hotelgästen, sondern auch in der Umgebung.“ So manch ein Spa-Fan nimmt die 40 Kilometer lange Strecke von Heilbronn regelmäßig in Kauf, um hier im beschaulichen 300-Seelen-Dörfchen Zweiflingen-Friedrichsruhe zu entspannen.

Auf den 4400 Quadratmetern sind neben dem großen Innen- und dem Außenpool, Saunen, Dampfbäder und Ruheräume untergebracht. Das Beste jedoch ist in der ersten Etage zu finden: die Behandlungsräume. Was mir beim Betreten gleich positiv auffällt, ist die weitläufige Raumgestaltung. „Das stimmt. Bei uns finden Sie keine engen, dunklen Gänge oder niedrigen Decken. Hier ist alles großzügig bemessen. Ein Ort, an dem Sie frei durchatmen können“, erläutert die Managerin.

Eine Spa-Suite mit eigenem Whirlpool, Sauna und einer schicken Lounge sowie 13 (!) Behandlungszimmer gibt es im Obergeschoss. In einen der Räume werde ich geführt, um anschließend etwas Außergewöhnliches zu genießen: eine Behandlung mit Wein-Kosmetik. Nicht nur das finde ich spannend. Die Produkte werden auch im Auftrag des Spas produziert, erzählt mir Gabriela Noschka, als ich sie nach dem Verwöhnprogramm wieder treffe.

Einfach Wein in eine Creme einrühren und fertig? Nein, selbstverständlich geht das schon professioneller vonstatten. Auf jeden Fall kommen die Zutaten alle direkt aus der Gegend, den Hohenloher Weinbergen – also Rotweine mit besonders hohem Gehalt an Polyphenolen, kaltgepresstes Traubenkernöl und Extrakte des Traubenkerns.

Mit Wein gegen Falten

Die SanVino-Rezepturen basieren auf natürlichen Inhaltsstoffen und sind frei von Parabenen, Silikonen und Mineralölen. Dafür stecken hochwirksame Antioxidantien in den Cremes und Lotionen. Diese schützen unsere Zellen vor freien Radikalen, die uns vorzeitig altern lassen. Freie Radikale werden beispielsweise durch Umweltverschmutzung oder zu viel Sonne auf der Haut gebildet.

Wein ist übrigens auch voller Polyphenole. Und die wirken unterstützend auf das Immunssystem der Haut und dienen dem Schutz und der Regeneration der Zellen. Nachdem ich das alles weiß, spüre ich richtig, wie der Wein auf meinem Gesicht zu arbeiten anfängt, um die Fältchen zu glätten.

So schnell gehe das aber leider nicht, meint die sympathische Spa-Managerin verschmitzt. Aber wenn ich heute Abend zum Essen noch ein Glas Rotwein trinke, wirke sich das sicherlich auch noch einmal positiv auf meine Entspannung aus.

SPA inside Chef-Redakteurin Franka Hänig war begeistert von der Wirkung von Rotwein auf die Haut.

Was bietet das Hotel?

Das 5-Sterne-Superior Hotel liegt in einem herrlichen Park. Besitzer ist seit 2005 das Industrieunternehmen Adolf Würth GmbH & Co. KG, dessen Sitz einen Katzensprung entfernt ist. So ist es kein Wunder, dass viele Kunstwerke der Sammlung Würth im Haus zu sehen sind. Das Hotel hat gerade einmal 66 Zimmer. Die sind nicht nur im Haupthaus (mit u. a. Gourmet-Restaurant, Bar und Rezeption), sondern auch im Jagdschloss und auf die anderen drei Gebäude (Spa-Haus, Tor- und Gartenhaus) verteilt. Fragen Sie daher bei der Buchung genau nach, welches Zimmer Sie bekommen. Oder schauen Sie sich vorab auf der Homepage an, wo Sie wohnen

möchten und wo nicht. Denn einige Zimmer haben schon einen sehr eigenen Charme. Andere wiederum sind vom Spa recht weit entfernt.

Was kann man vor Ort unternehmen?

Das Schlosshotel liegt ganz romantisch in der „Schwäbischen Toskana“ im Hohenloher Land zwischen Heilbronn und Nürnberg. Blühende Rapsfelder und grüne Alleen, Weinberge, Streuobstwiesen, Schlösser und Burgen – all das kann dort entdeckt werden. Wer aktiv unterwegs sein möchte, steigt aufs Rad, geht wandern oder schwingt den Golfschläger. Gleich neben dem Hotel befindet sich der Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe, der zu einem der schönsten Plätze Deutschlands zählt (27 Spielbahnen.

Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Im Hohenloher Land nahe Heilbronn. Der Flughafen Stuttgart ist 70 Kilometer entfernt (eine Stunde Fahrt), der in Frankfurt/Main 160 Kilometer (zwei Stunden).