Das Image vom dunklen, langweiligen Harz ist überholt. Der Harz ist cool: Ob Baumwipfelpfad, ausgedehnte Wanderungen oder abwechlungsreiche Touren mit Mountain- oder E-Bike durch die weiten Wälder und idyllische Städtchen – sportliche Aktivitäten und interessanten Ausflugsziele gibt es reichlich. Das Landhaus „Zu den Rothen Forellen“ im Städtchen Ilsenburg ist der ideale Ausgangspunkt, um die Region „Brocken“ zu entdecken. Der Brocken ist der höchste Berg im Harz und in ganz Norddeutschland. Mit 5-Sterne-Superior ist es das beste Haus in Sachsen-Anhalt. Im Forellen-Spa kann man sich richtig schön verwöhnen lassen und hat mit einem der 76 Zimmer und Suiten in stilvollem Landhauslook einen gemütlichen Rückzugsort. Immer dabei: der Blick aufs Wasser, auf den Forellensee mit den vielen Schwänen. Herzliche, persönliche Betreuung und feine Kulinarik werden auch in diesem Hotel der Gruppe „Dr. Lohbeck Privathotels“ groß geschrieben.

Gewinnen Sie mit SPA inside entspannende „Ladies Happy Days“ (bis 20.12.2019):

• 2 Übernachtungen im DZ• Landhaus-Genießer-Frühstück • an den Abenden jeweils ein 3-Gang-Genussmenü • Rasul für zwei • Wellness-Rückenmassage • Make-up- Schulung zu zweit. Senden Sie bis 1. Juni 2019 eine Mail mit dem Betreff „Zu den

Rothen Forellen“ an: gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen!

