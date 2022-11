Wo (Spa-)Träume wahr werden

Das Quellenhof Luxury Resort Passeier liegt im herrlichenPasseiertal in Südtirol, knapp 15 Autominuten von Meran entfernt und zählt mittlerweile zu den exklusivsten Ferienresorts inden Alpen. Alle, die sich Ruhe und Entspannung gönnen möchten,finden im Quellenhof einen spektakulären 10 500 Quadratmetergroßen Spa-Bereich. Die Sauna-, Ruhe- und Schwimmbereichesind in drei „adults only“- und einen Familienbereich getrennt – um sowohl die Bedürfnisse der Ruhesuchendenaber auch der Familien erfüllen zu können. Außergewöhnlich ist das schicke „Rooftop Spa“ (adults only) auf dem Dach des Quellenhof Resorts. Absolutes Highlight und cooler Instagram-Hotspot ist der spacige Infinity-Pool komplett aus Glas (ganzjährig 32 Grad Celsius) mit Blick auf die Passeirer Bergwelt. Favorit bei Familien: der Acqua Family Parc mit Indoor-Pool mit 102-Meter-Rutsche, Lazy-River-Strömungskanal, Whirlpool, Kleinkinderbecken und Erlebnisfreibad. Die kulinarische Vielfalt und Klasse steht dem großzügigen Freizeitangebot in nichts nach. Echte Gourmets sind im Quellenhofebenfalls an der richtigen Adresse: Nicht umsonst wurde die „Quellenhof Gourmetstube 1897“ mit drei Hauben gekrönt!

SPA inside verlost zwei Verwöhntage in Südtirol

Senden Sie bis 01.12.2022 eine E-Mail mit dem Stichwort „Quellenhof Luxury Resort Passeier“ an: gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen.

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

Quellenhof Luxury Resort Passeier

Pseirerstraße, 47 ♦ 39010 St. Martin bei Meran ♦ Südtirol/Italien ♦ Tel. +39 0473 645 474 ♦ info@quellenhof.it ♦ www.quellenhof.it