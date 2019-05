Bereits zum zweiten Mal wurden am 16. Mai 2019 im Restaurant Escherwyss Restaurant / Club die Schweizer Duftstars verliehen. Dabei zeigte sich: Der Anlass hat sich bereits als bedeutendste Auszeichnung der Kosmetikbranche etabliert. Ins Leben gerufen haben ihn Andreas Amann, CEO Beauty Alliance Schweiz AG und Hansruedi Studler, Studler Event. Die Schweizer Duftstars tragen dazu bei, dass Industrie und Handel das Thema Parfüm auf eine ganz neue Ebene stellen. Der Anlass ist ein Stelldichein von allen, die in der Kosmetikbranche Rang und Namen haben – eine illustre Gästeschar aus Showbusiness, Tourismus und Wirtschaft unterstreicht die Bedeutung. Die hochkarätige Einreichung von Düften, die die Auswahl der Gewinner schwierig machte, zeigt weiter, dass die Branche die Duftstars schätzt.

Sieben Kategorien

Verliehen wurde der Preis in sieben Kategorien, neu auch in der Kategorie bester Videoclip. In den Kategorien Neuheiten – unterteilt in Lifestyle, Prestige und Exklusiv – sowie Flakon Design – stellen sich Duftneuheiten des vergangenen Jahres zur Wahl.

Die Gewinner:

Kategorie Exklusiv

DAMEN

Thierry Mugler – Les Exceptions over the Musk

HERREN

Prada – Luna Rossa Black

Kategorie Prestige

DAMEN

Armani – Sì Passione

HERREN

Azzaro – Wanted by Night

Kategorie Lifestyle

DAMEN

Karl Lagerfeld – Fleur de Pêcher

HERREN

Iceberg – Since 1974

Bestes Flakon-Design

Pepe Jeans – London

Kategorie Klassiker

DAMEN

Dior – Hypnotic Poison

HERREN

Giorgio Armani – Acqua di Giò

Bester TV-Spot

DAMEN

Dior – J’Adore

HERREN

Paco Rabanne – Pure XS

Publikumspreis Prestige

DAMEN

Lancôme – La Vie est Belle

HERREN

Dior – Sauvage

Für die Kategorie Klassiker können Düfte nominiert werden, die seit über acht Jahren auf dem Schweizer Markt präsent sind. In der Königsdisziplin, dem Publikumspreis, bestimmten die Konsumentinnen und Konsumenten ihre Favoriten. Die Branchenjury bestand aus Andrea Müller (Jelmoli AG), Leandra Saxer (Jelmoli AG), Ruth Vögtlin (Globus AG), Karin Wilhelm (Globus AG), Patrick Ostermann (Dr. Bähler Dropa AG), Slavica Milutinovic (Dr. Bähler Dropa AG), Adrian Känel (Import Parfumerie), Carmen Weber (Import Parfumerie), Bettina Zannier (Acla da Fans), Marion Donner (Acla da Fans), Marion Mathis (Welldro Drogerie Lachen) Stefan Berger (Faces Magazin), Rico Baettig (Für Sie Madame, Monsieur Magazin), Karen Fleischmann (Model und Influencer), Tanja la Croix (Musikproduzentin und DJane), Zoe Torinesi (Model und Moderatorin), Lea Lu (Musikerin), Joerg Kressig (Joerg Kressig swiss luxury lifestyle), René Sommer (Coiffina), Sandra Gely (create2be Consulting GmbH).