Zur Herstellung der Carrot Gesichtspflegelinie von The Body Shop werden ausschließlich frische, aber unregelmäßig geformte Bio-Karotten verwendet, die nicht an die Lebensmittel­industrie verkauft werden können und entsorgt werden würden. Diese sind laut des Unternehmens genauso aromatisch frisch, leuchtend orange und auf wunderbare Weise einzigartig wie alle anderen Karotten. The Body Shop bezieht tausende schief gewachsene Exemplare von einem familiengeführten Hof in Großbritannien. Nicht nur die inneren Werte machen die neue Pflegelinie so nachhaltig wie nie zuvor: Die Verpackung besteht zu 55 % aus wiederverwendetem Kunststoff und ist zu 100 % recycelbar.