Die Beautyworld Middle East 2019, die größte internationale Fachmesse der Region für Schönheitsprodukte, Haare, Düfte und Wellness, wurde am 15. April in Dubai mit 1.790 Ausstellern aus 66 Ländern eröffnet. Die bis zum 17. April im Dubai International Convention and Exhibition Centre laufende 24. Ausgabe der jährlichen dreitägigen Veranstaltung wurde von Seiner Exzellenz Eng. Dawood Abdulrahman Al Hajiri, der Generaldirektor der Stadt Dubai.

Mit einem neuen Ausstellerrekord, 25 Länderpavillons, sieben spektakulären Show-Highlights und Hunderten von Produkteinführungen auf 62.000 qm Ausstellungsfläche steht die Beautyworld Middle East 2019 erneut im Mittelpunkt der neuesten Innovationen in einem regionalen Markt, der in den nächsten drei Jahren um 7,5 Prozent jährlich wachsen soll.

Laut den Analysten Euromonitor International (EMI) wird der Einzelhandelswert des Beauty- und Körperpflegemarktes im Nahen Osten und Afrika (MEA) für 2019 auf 34,9 Milliarden US-Dollar geschätzt, ein Anstieg von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr (32,4 Milliarden US-Dollar).

Laut EMI wird diese Zahl im Jahr 2022 auf 43,4 Milliarden US-Dollar ansteigen, was die MEA-Region zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt für Kosmetik, Hautpflege, Duftstoffe, Haarpflege, Herrenpflege, Körperpflege und Hygiene macht.

„Als eine der drei weltweit führenden Top-3-Fachmessen für Schönheit, Haare, Düfte und Wohlbefinden deckt die Beautyworld Middle East weiterhin die gesamte Bandbreite der Produkte für diesen dynamischen regionalen Markt ab“, sagte Elaine O’Connell, Show Director für die Beautyworld Middle East. „Es gibt keine andere Fachmesse in der Region, die eine so breite Palette an Schönheitsprodukten, Körperpflegeprodukten und Düften aus der ganzen Welt anbietet. Gleichzeitig ist es ein pädagogischer Schwerpunkt, der die neuesten Trends und Innovationen, die die Nadel für die Schönheitspflege auf internationaler Ebene bewegen, in den Mittelpunkt stellt.“

An der Spitze einer langen Liste von Show-Highlights auf der Beautyworld Middle East 2019 steht diese Woche Front Row, ein dreitägiges Bildungsprogramm mit Live-Make-up- und Haar-Demonstrationen auf der Bühne, bei dem Podiumsdiskussionen über erfolgreiche Geschäftsmarken mit unterhaltsamen Shows über die größten Trends der globalen Schönheit vermischt sind. Mehr als 40 führende internationale und regionale Künstler, Influencer und Beauty-Unternehmer sind an Bord dieses interaktiven Showpiece-Events, bei dem die berühmte Friseurin Laura Polko die Hauptrolle spielt.

Produkteinführung zur Beautyworld Middle East 2019 in Hülle und Fülle

Die Beautyworld Middle East ist seit mehr als zwei Jahrzehnten die bevorzugte Anlaufstelle für Aussteller, um ihre neuesten Produkte Tausenden von regionalen Fachbesuchern zu präsentieren. Mehr als 150 teilnehmende Unternehmen bestätigen die Einführung neuer Produkte im Jahr 2019.