Die Beauty Düsseldorf 2019 ist als bestbesuchte Veranstaltung ihrer Geschichte zu Ende gegangen und konnte damit eindrucksvoll ihre führende Position als Leitmesse der Branche unterstreichen. „Mit sehr zufriedenen Ausstellern und rund 58.000 Besuchern aus 76 Ländern (2018: 55.000) hat der führende Branchentreff für Kosmetik, Nail, Fuß, Wellness & Spa unsere Erwartungen übertroffen. Die Beauty Düsseldorf ist das zentrale internationale Forum für die Dienstleistungskosmetik, bei dem die Besucher einen umfassenden Überblick über das komplette Angebot an neuen Produkten, Pflegekonzepten, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Trendthemen erhalten können“, sagt Michael Degen, Executive Director der Messe Düsseldorf GmbH.

An drei Tagen präsentierten sich auf dem Düsseldorfer Messegelände insgesamt 1.500 Aussteller und Marken in fünf Hallen. Neben den Neuheiten, Innovationen und Demonstrationen an den Ständen fand vor allem das hochwertige Fach- und Weiterbildungsprogramm, mit einer ausgewogenen Mischung aus Workshops und wissenschaftlichen Vorträgen, Anklang.

Hervorragend besucht waren auch die Sonderschauen, das Trend Forum & Medical Skincare sowie die Preisverleihungen. Gerhard Klapp, Inhaber von KLAPP Cosmetics, wurde mit dem Award „A Life of Beauty“ ausgezeichnet. Die „Goldene Maske für Visagistik“ ging in diesem Jahr an Beni Durrer, einen der bekanntesten Visagisten Deutschlands mit eigener Make-up-Linie.

Besonders gut kamen bei den Besuchern auch die neu strukturierten Make-up Meisterschaften an. Beim Young Make-up Talent Award für Nachwuchs-Talente bis maximal 24 Jahre, siegte Sinem Cinar aus Brühl / Deutschland. Den Beauty Make-up Award für gestandene Profis mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung konnte Marta Wiola aus Kattowitz / Polen für sich entscheiden.

„Der Bereich Wellness & Spa in Halle 9 hat sich zum Treffpunkt für die professionelle Spa-Branche entwickelt. Das anspruchsvolle Fachprogramm, interessante Spa-Business Aussteller und die Wellness & Spa Communication Lounge haben eine sehr beachtliche Zahl an hochkarätigen Besuchern mit Budgetverantwortung aus der gehobenen Spa-Hotellerie nach Düsseldorf geholt. Die Beauty Düsseldorf ist eine feste Größe im Terminkalender der professionellen Wellness- und Spa-Branche“, betont Sylvia Glückert, Inhaberin der Unternehmensberatung für Spa und Wellnessanlagen „WellConsult“ und verantwortlich für das Fachprogramm am Treffpunkt Wellness & Spa.

Karina Schulz vom Bleiche Resort & Spa Burg im Spreewald ist „Spa Managerin des Jahres 2019“. Anlässlich der Beauty 2019 wurde von der Messe Düsseldorf zum achten Mal dieser Award für außergewöhnliches Spa Management verliehen.

Die nächste Beauty Düsseldorf findet von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. März 2020 statt, parallel dazu laufen am 7. und 8. März Top Hair – Die Messe Düsseldorf und die make-up artist design show.

Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann