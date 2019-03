Im Herbst 2019 verwandelt sich der Schwarzwald in einen Zauberwald. Verzaubern wird die 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Spa- und Wellnessbranche aber nicht nur die atemberaubende Kulisse, sondern auch das abwechslungsreiche Rahmenprogramm. Wie gewohnt, jagt am Veranstaltungswochenende zwischen den zentralen Themen-Sessions ein Highlight das nächste. Vieles ist noch eine Überraschung, doch die ersten Details schüren bereits die Vorfreude auf den Jubiläumsevent.

Wie jedes Jahr sind die Teilnehmerkontingente für Hoteliers, Spa-Manager, Institutsinhaber, die Spa-Industrie, Berater, Ausbildner und Medien nicht nur beliebt, sondern auch limitiert. Um die Qualität des Austauschs auf dem gewohnt hohen Niveau zu halten, eröffnet das SpaCamp am 1. Mai 2019 um 0.00 Uhr den Run auf 200 Tickets in 10 Branchenkategorien. First come, first served!

Eine Werkstatt der Dichter und Denker

Der große Dichter Hermann Hesse deutete in seinem Werk „Stufen“ auf den ständigen Wandel des Lebens hin. „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, heißt es in dem bekannten Vers, „der uns beschützt und uns hilft, zu leben“. Inspiriert von diesem Gedanken, findet das 10-jährige Jubiläum unter dem Motto „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ im Schwarzwald statt – dort, wo Hermann Hesse 1877 geboren wurde. Und so lädt das Motto des Dichters sinnbildlich zahlreiche Denker von 27. – 29. September in den Schwarzwald ein, um gemeinsam den magischen Anfang für neue Impulse zu zelebrieren.

Willkommen am neuen Öschberghof

Das diesjährige Motto gilt auch für den Veranstaltungsort. Nach einer intensiven Umbauphase, erstrahlt der Wellnessbereich des Öschberghofs in Donaueschingen im Schwarzwald in neuem Glanz. Auf den Zauber der ersten Entspannungsmomente im 5000 m² großen ÖSCH SPA mit vier Entspannungsbereichen dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt schon freuen. Der Öschberghof setzt das SpaCamp gekonnt in Szene und bietet einen würdigen Rahmen für das Jubiläum. Ein neues, authentisches Gesamtkonzept, dass perfekt mit dem Schwarzwald harmoniert. Mit der modernen Ausstattung, exklusiven Zimmern, kulinarischer Vielfalt und einem Golfparadies, bietet der Öschberghof den idealen Ort, um die Arbeit und das Vergnügen beim SpaCamp zu verbinden.

Austausch im Facebook-Portal

Um die wertvollen SpaCamp Diskussionen nach dem Event weiterzuführen, wurde vom Veranstalter eine geschlossene Facebook-Gruppe initiiert. Alle ehemaligen und zukünftigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind herzlich eingeladen diese Plattform zu nutzen um am Puls zu bleiben und auch zwischen den SpaCamps neue Ideen zu generieren und sich auszutauschen. Der offene Austausch, der reizvolle Teilnehmermix, die nachhaltige Vernetzung der Branche, die Diskussionen auf Augenhöhe, das Lernen voneinander und praxisnahe Ergebnisse zeichnen das SpaCamp aus und begründen den raschen Ausverkauf der Tickets in den letzten Jahren. Wer beim großen Jubiläum also dabei sein möchte, sollte sich den Verkaufsstart am 1. Mai schon einmal im Kalender eintragen.

Alle Fakten zum 10. SpaCamp im Überblick

Datum: Freitag, 27. bis Sonntag, 29. September 2019

Motto: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne (Hermann Hesse)

Veranstaltungsort: Der Öschberghof, Donaueschingen im Schwarzwald

Teilnehmer: max. 200 Fachteilnehmer aus den Bereichen Hotellerie, Spa-Management, Kosmetik-Hersteller, Ausstattung, Beratung, Gesundheits- und Tourismus-Regionen, Presse, Medien und Ausbildungszentren.

Anmeldung: Ab dem 1. Mai, 0.00 Uhr

Preis: € 379,- (exkl. MwSt. / inkl. Tagungsverpflegung)

Veranstalter: Wolfgang Falkner, The CampCompany

Web: www.spacamp.net/event