Am vergangenen Wochenende war es endlich so weit: über 700 Vertreter des Einzelhandels, Medien, Influencer und Verbraucher kamen zum Debüt der Indie Beauty Expo (IBE) in Berlin, die von der Indie Beauty Media Group (IBMG) in Zusammenarbeit mit dem offiziellen Retail-Sponsor Douglas veranstaltet wurde. IBE Berlin präsentierte 64 aufstrebende Beauty Brands aus der ganzen Welt in der Station Berlin, einer denkmalgeschützen Location inmitten von Berlin.



Tamara Sedmak, die die Indie Beauty Expo aus den USA nach Berlin brachte und das Business Development leitet, eröffnete die Messe am Freitag gemeinsam mit dem IBE Mitbegründer Nader Naeymi-Rad und Douglas CEO Tina Müller.

Für INSIDE beauty war Chefredakteurin Susanne Stoll dabei. Ihr Eindruck: „Bei der ersten Indie Beauty Expo haben sich viele spannende Marken mit Potenzial präsentiert. Ich war überrascht, wie viele Besucher vor Ort waren.“



Nach dem gelungenen Launch ist bereits jetzt klar, dass die IBE in Deutschland 2020 auch wieder in der Hauptstadt durchgeführt wird.