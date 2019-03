Babor investiert 20 Millionen in den Firmensitz und schmückt sich mit einem neuen Headquarter in der Neuenhofstraße in Aachen. „The Curve“ – so heißt der neue Bau dank seiner modernen, geschwungenen Optik. Das Gebäude ist ein klares Bekenntnis zum Standort Aachen und zu Qualität made in Germany. Es setzt auf modernste Arbeitsplatz- sowie Nachhaltigkeitsstandards.

Am 23. März 2019 war es soweit: knapp 17 Monate nach der Grundsteinlegung eröffnete das neue Babor Firmengebäude „The Curve“. Isabel Bonacker und Dr. Martin Grablowitz vom Babor Verwaltungsrat, Babor Geschäftsführer Horst Robertz, der „Curve“-Architekt Joachim Kranendonck von K2 Architekten Aachen sowie der Aachener Oberbürgermeister Marcel Philipp standen Rede und Antwort. Schließlich eröffnete die ehemalige Babor Verwaltungsratsvorsitzende Jutta Kleine-Tebbe mit einem eleganten Schnitt durch die Festbanderole den Neubau .